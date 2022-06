El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha sigut testimoni del lliurament dels premis de l’XI Concurs de Narrativa breu amb perspectiva de gènere “Isabel de Villena”.

Un acte senzill però carregat d’emotivitat que va comptar amb la presència de l’Alcalde de Burjassot i responsable de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, Rafa García, i de la Regidora de Benestar Social, Yolanda Andrés, encarregats de donar a les i els guanyadors el seu diploma acreditatiu i el lot de llibres del premi.

En categoria infantil microrelat el premi ha sigut per a “Després del conte”, de Monika Ros García; en categoria infantil còmic, el premi ha recaigut en “Per un món violeta”, de Diana Jing Pérez Benedito i Nerea Alvarez-Sala Armendáriz.

En el cas de la categoria juvenil, en microrelat el guardó ha sigut per a “Viatgera d’una estrela”, d’Adrián Fabuel Maluenda i, en còmic, per a “Fort i poderosa”, de Lara Mayo Villalba. En aquest últim cas, se li farà lliurament del premi en els pròxims dies, al no poder ser present durant el lliurament d’aquests.

Finalment, en categoria adulta microrelat, el premi ha sigut per a “Dones que llauren la Història”, de Juan Pablo Arredondo Reyes Retana. Juan Pablo no va poder ser present en el lliurament, en estar fora d’Espanya i ha tingut la diferència de donar el premi a l’Ajuntament