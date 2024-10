Es dupliquen les altes de la Targeta Usuaris dels Centres de Majors de Torrent

La sol·licitud de la targeta d’usuari del major es duplica, en poc més d’un any

Després de la implementació de la reducció de tràmits en l’obtenció, l’ampliació d’activitats i la posada en marxa dels serveis de cafeteria, les xifres reflecteixen la satisfacció dels nostres majors

Dels tres Centres Municipals de Majors el que més peticions ha rebut, en aquest període, ha sigut el de Verge de l’Olivar, seguit per Sant Enric i Bellido

Després de poc més d’un any de les mesures implementades per la regidoria de Serveis Socials i Atenció al Major en relació a facilitar la sol·licitud, tramitació i obtenció de les targetes d’usuaris de Centres de Majors estan reflectint uns resultats quantitativament significatius.

Cal recordar que, a l’agost de 2023, l’Ajuntament va decidir amb l’objectiu de simplificar i reduir els tràmits administratius, que amb una única visita de l’interessat a Ramón y Cajal, 7 i sense cita prèvia, amb dues fotografies grandària carnet, el seu DNI original i targeta SIP, la persona major, al moment, s’emportava el seu carnet d’usuari per a accedir a les instal·lacions, serveis i activitats de Centres de Majors de Torrent. Els dos únics requisits que es necessiten són: estar empadronat a Torrent i tindre complits els 60 anys d’edat.

Fins a aquesta data, perquè una persona major del municipi obtinguera la seua targeta d’usuari, aquests havien de presentar una instància en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, devent primer demanar una cita de manera en línia o presencial. Després d’aquesta primera visita, transcorreguts uns mesos la persona major havia de tornar al consistori per a arreplegar la targeta. En el cas en el qual la persona no es trobara a casa, havien d’acudir a l’oficina de Correus i fer cues, per a poder obtindre la seua targeta.

UN AUGMENT QUE DOBLEGA A LES ANTERIORS SOL·LICITUDS

Aquesta implementació ha fet la targeta més atractiva i accessible als ciutadans majors de Torrent. La mateixa es pot utilitzar en els Centre de Majors de: Verge de l’Olivar (C/ Verge de l’Olivar, 40), Bellido (C/ Bellido, 11) i Sant Enric (C/ Azorín, 40).

Les dades d’alta per curs (del 01/09 al 31/08), reflecteixen l’encert de la mesura, ja que en curs 21/22, les altes van ser 125, mentre que en el curs 22/23, amb la normalitat recuperada després de la pandèmia, va ascendir a 427. No obstant això, només en el curs 23/24 els majors que han decidit donar-se d’alta han sigut 733 i sense haver completat dos primers mesos de l’actual, les altes han sigut de 265. Així, es comprova que el centre que major nombre de sol·licituds rebudes després de la implantació d’aquestes mesures ha sigut amb 567 altes el centre Verge de l’Olivar, mentre que 354 ho han fet en Sant Enric i 77 en Bellido.

El regidor de l’Àrea de Serveis Socials, Arturo García, ha assenyalat que “aquest equip de govern, és conscient de les dificultats que tenen moltes persones majors per a poder demanar una cita en línia o realitzar tràmits complexos, aquesta empatia s’ha traduït en accions concretes per a facilitar-los l’accessibilitat als serveis municipals, per la qual cosa vam voler simplificar i reduir aquests tràmits, perquè en una sola visita a l’Ajuntament, s’emportaren a l’instant la seua targeta d’usuari de Centres de Majors”.

A més els usuaris han agraït molt la renovació i l’oferta de serveis i cursos que s’han posat en marxa des del curs passat, com el programa d’activitat física, amb un èxit sense precedents amb tallers com el de Pilates, l’obertura de les cafeteries de Bellido i Sant Enric, que portaven tancades des de 2023 i en general el gran acolliment que han tingut les activitats culturals, socials i d’oci, com la recuperació de les sessions de ball o l’organització de la Setmana del Major. Una gran varietat d’activitats per als majors que abasten des de l’exercici físic fins a l’estimulació cognitiva i la integració tecnològica, totes elles amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels majors i fomentar la seua participació activa i sociabilitat a Torrent.

El regidor de l’Àrea de Serveis Socials ha manifestat que “Un dels principals motius d’aquest augment ha sigut la significativa simplificació, que ha sigut rebuda amb gran entusiasme per part de les persones majors usuàries. L’eliminació de barreres burocràtiques ha fet que el procés siga molt més accessible, especialment per a aquells que troben dificultats amb els tràmits telemàtics o els processos administratius complexos. El que ha tingut un impacte directe en el nombre de persones que la sol·liciten”.