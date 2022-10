Aquells consumidors que esperaven amb ànsia l’arribada del kaki persimon estan d’enhorabona. I és que els Salons Segle 21 de l’Alcudia han recollit l’acte de presentació de la nova temporada d’aquesta fruita amb denominació d’origen de la Ribera.

A l’acte han assistit, entre altres, nombrosos representants polítics de la comarca que han acompanyat als que han intervingut: Andreu Salom, Alcalde de l’Alcudia, Mateo Blay, President d’AGR Food Marketing, encarregada de la campanya, Mireia Mollà, Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana. Ha obert l’acte Andreu Salom, l’Alcalde de l’Alcúdia, qui afirma que aquesta no serà una campanya fàcil:

L’ha seguit, Mateo Blay que ha projectat un vídeo amb la campanya de màrqueting prevista per a esta temporada. El següent torn era per a Cirilo Arnandis, President de la denominació Kaki Ribera del Xúquer, que ha emfatitzat en les poques esperances que hi havia quan es presentà la idea del Persimon.

I ha tancat l’acte el President del Consell, Ximo Puig, qui ha insistit en la necessitat d’arribar a més consumidors:

La Consellera Mireia Mollà, per la seua banda indica la importància del relleu generacional per a garantir el futur del kaki i altres explotacions agrícoles:

Un mos que, amb l’esforç d’agricultors i autoritats, donarà més gent a tot el món.