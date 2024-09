Estellés torna a l’Auditori de la Casa de Cultura amb el festival “Sempre Estellés”, el 14 de setembre

Es multipliquen els actes en honor a Vicent Andrés Estellés en el centenari del seu naixement.

El dissabte 14 de setembre, la Diputació de València, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, celebrarà el festival “Per sempre Estellés”, una cita que s’iniciarà amb una festa familiar i que passarà el testimoni al concert de Colomet.

L’activitat, que tindrà lloc a l’Auditori de la Casa de Cultura, començarà a les 17.30 hores, tindrà tallers, pinta cares i l’actuació de Màgic Almendros i del DJ Butoni. A les 20.00 hores, començarà el concert de Colomet, una figura prometedora en el panorama de la música urbana, destacant per les seues actuacions enèrgiques i dinàmiques que captiven a una audiència juvenil, evidenciant una clara inclinació cap a la fusió d’estils i ritmes propicis per al ball. La seua proposta, autèntica i fresca, reflectix de manera genuïna la seua personalitat i la seua determinació per a consolidar-se com una referència destacada en l’àmbit musical valencià.

La Diputació de València se suma, amb esta activitat, a la celebració de l’Any Estellés per a commemorar el centenari del naixement del poeta, figura fonamental del panorama cultural valencià i renovador de la poesia valenciana contemporània. La celebració del Centenari Estellés, que organitza l’àrea de Cultura de la Diputació de València, arrancava el 19 de maig a Aldaia amb l’espectacle “La clau”, en el qual van participar el cantautor Pau Alabajos, el Cor Echo Vocis i l’Orfeó Universitari, entre altres formacions musicals.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “ser part d’una nova activitat en la qual homenatgem a Vicent Andrés Estellés és tot un orgull. Portem un intens any d’activitats i esdeveniments dedicats al poeta, recolzats per la ciutadania i que han comptat amb desenes de participants, símptoma que Estellés és el nostre poeta més universal”.

Per part seua, el diputat de Cultura, Francisco Teruel, ha destacat que en l’elecció dels municipi on s’estan duent a terme les diferents activitats “s’ha buscat arribar a la màxima població i territori posant especial èmfasi als pobles que van tindre una unió especial en la vida del poeta”.

Les activitats organitzades per la Diputació de València s’han adherit a les que s’estan duent a terme des del projecte Estellés als Pobles, iniciat a Burjassot i en el qual més de 70 Ajuntaments de la Comunitat Valenciana i tres Universitats públiques participen divulgant l’obra del poeta.