Almussafes dissenya una estratègia d’implementació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible en el nucli urbà

L’estudi, redactat per l’empresa GreenBlue Management, concreta una sèrie d’intervencions urbanístiques que l’Ajuntament desenvoluparà en diferents fases a través de subvencions del Fons Next Generation

Aquesta iniciativa, juntament amb la construcció decol·lectors de pluvials en el nucli urbà, protegirà el municipi enfront de possibles inundacions per episodis de pluges torrencials

El Consistori d’Almussafes ja compta amb un document estratègic per a la implementació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (*SUDS) en la futura planificació urbanística del nucli urbà, sobre la base de la s premissas de la renaturalització, sostenibilitat i resiliència.

L’empresa especialitzada GreenBlue Management del Grup Typsa ha realitzat l’estudi en quatre zones del nucli urbà considerades com a prioritàries per part dels serveis tècnics municipals per a assegurar la protecció de les mateixes després d’episodis de fortes pluges amb una millor evacuació de les aigües a través de l’execució de SUDS.

En concret, el parc de les Palmeres, l’aparcament del poliesportiu, el parc Central, i la futura zona urbanitzable coneguda com Hort de Blat són els espais públics en els quals ja existeixen solucions urbanístiques pressuposades en el seu conjunt en uns 400.000 euros que l’executiu local podrà executar amb càrrec a subvencions del Fons Next Generation.

L’Ajuntament d’Almussafes aposta per la incorporació de SUDS al seu futur planejament urbanístic com un complement indispensable als sistemes de sanejament convencionals. “En aquest sentit, comenta la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud, amb la incorporació de *UDS en la nostra estratègia de drenatge municipal contribuïm al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, ja que reduïm el volum d’escolament generat en el nostre nucli urbà i millorem, així mateix, la qualitat de l’aigua captada”.

En definitiva, el disseny de SUDS cerca compatibilitzar els avantatges del drenatge natural que hi ha prèviament a la urbanització amb la transformació del territori, promovent la sostenibilitat i resiliència de les infraestructures. E

s tracta, doncs, de descentralitzar la gestió de l’escolament urbà a partir del primer moment en què cau l’aigua de pluja. D’aquesta manera, d’acord amb altres avanços en el denominat urbanisme verd, Almussafes treballa en la creació d’espais públics naturals i en la reducció de les àrees impermeables en cobertes, jardins, places i carrers.

De fet, el sanejament existent no assegura una capacitat total de gestió dels cabals que es puguen produir en qualsevol circumstància, ja que els esdeveniments extrems de pluja (més desfavorables, però també relacionats amb un major període de retorn i, per tant, amb una menor probabilitat d’ocurrència) impliquen grans volums d’escolament i grans cabals.

“Amb l’aplicació d’aquest sistema alternatiu i la continuïtat del projecte de col·lectors de pluvials que estem desenvolupant posarem solució als problemes d’inundacions derivats de la insuficiència de les xarxes de clavegueram del nostre municipi amb solucions més econòmiques i duradores”, destaca l’alcalde, Toni González, qui juntament amb els edils d’Urbanisme i Cultura i els tècnics municipals es va reunir amb els professionals de l’empresa redactora de l’estudi la setmana passada.

El documental final, que ja obra en el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Almussafes, estableix les bases per a la progressiva implementació dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible a Almussafes en quatre zones de la localitat, gestionant l’escolament urbà des de l’origen emprant per a ells solucions basades en la naturalesa amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals de l’entorn.

Intervencions plantejades

El parc de les Palmeres, situat en el centre del nucli urbà, al costat del Centre Cultural i el col·legi Almassaf, representa un àmbit d’actuació amb un superfície de 11.153 m² en la qual es plantegen diferents intervencions com una gran plaça impermeable, xicotetes actuacions en la xarxa viària i jardins de pluja en la zona verda, entre altres.

Las actuacions que proposa el document d’estratègia, valorades econòmicament en uns 77.505,03 €, tenen capacitat per a infiltrar 2.986 m3 d’escolament en un any tipus, la qual cosa suposa més del 71% de l’escolament produït, una reducció que tindria importants beneficis en la xarxa de drenatge, que minimitzaria el seu risc de superar la seua capacitat.

Altres dels espais prioritaris per a la creació de SUBS per a la millora de la seua resposta hidrològica és el parc Central, situat al costat de l’Ajuntament i que abasta una zona d’actuació de 3.005 m2. compost per parterres, zones per als vianants i una Àgora construïda amb paviments permeables.

Atés que el carrer Passeig del Parc serà objecte de remodelació en un futur pròxim, ofereix la possibilitat d’implantar un paviment permeable i la zona de jocs infantils situada al nord del parc planteja la possibilitat d’incloure mesures de gestió dels escolaments en origen amb dos jardins de pluja que aprofiten alguns dels parterres existents.

La combinació de les actuacions indicades, amb una estimació econòmica preliminar de 42.748,69 €, són capaces d’infiltrar més del 90% de l’escolament generat en la conca en un any tipus, la qual cosa implica evitar que més de 964 m³ acaben en la xarxa de drenatge. Aquesta reducció, a més de millorar el comportament hidràulic de la xarxa de drenatge existent afavorirà la recàrrega dels aqüífers.

Entre les zones d’interés designades es troba un sector urbanitzable situat en l’extrem sud-est del nucli urbà d’Almussafes, al costat de la intersecció entre la Ronda Síndic Antoni Albuixech i la Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta, de 16.866 m2 de superfície actualment amb funcions d’espai d’estacionament ocasional.

En tractar-se d’una zona urbanitzable, és previsible que en el futur es procedisca a la urbanització de la parcel·la, per la qual cosa es dissenya la materialització d’aquest procés de manera sostenible amb la creació d’un paviment permeable i àrees de biorretenció i jardins de pluja, una intervenció futura estimada amb un cost de 125.362,22€.

L’última de les zones detallades consisteix en un aparcament, situat enfront de l’edifici del Poliesportiu, al nord del carrer Poliesportiu. Es tracta d’una àrea destinada a l’estacionament de vehicles i té una superfície aproximada de 2097 m². Aquesta serà objecte de renovació futura i presenta un bon espai d’oportunitat per a, a més de gestionar els escolaments propis en origen, servir com a zona de laminació per a altres superfícies situades aigües amunt.

En aquest sentit, existeix un col·lector d’aigües pluvials que transcorre al llarg del carrer Ausiàs March i que té la seua capçalera en la intersecció amb el carrer San Miquel. Amb la implantació d’algunes bandes de paviment permeable, la construcció d’un depòsit reticular d’infiltració/laminació i la instal·lació d’un separador hidrodinàmic aigües amunt del depòsit es pretén gestionar tant els escolaments produïts en l’aparcament, com les recollides pel col·lector.

D’acord amb l’estudi, las actuacions proposades en l’aparcament del poliesportiu, amb un pressupost inicial de 178.378,40 €, són capacess d’infiltrar més de 5351 m3 d’escolament, que es correspon amb un 71% del volum anual d’un any tipus (7551 m3). Això suposa una reducció molt important en la capçalera de la conca, que millorarà la resposta del col·lector aigües avall el carrer Ausiàs March.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià