Eurodiputats del grup The Greens/EFA visiten Alzira per conèixer les seues accions contra el canvi climàtic

Una delegació d’eurodiputats del grup The Greens ha visitat Alzira per a conèixer de primera mà les mesures implementades a la ciutat per a combatre els efectes del canvi climàtic.

L’objectiu de la visita ha sigut observar les accions d’adaptació i prevenció realitzades, especialment en matèria de defensa contra riuades i barrancades i donar exemple del que han estat fent anys enrere.

Durant la jornada, la representació europea ha visitat el canal interceptor de Les Basses, una infraestructura clau en la protecció de la ciutat contra inundacions i han destacat el seu paper exemplar en la prevenció de desastres naturals, considerant-lo un model a seguir per altres municipis que enfronten riscos similars.

També el Copresident del grup The Greens ha volgut destacar la llavor que s’ ha fet a la ciutat i aconsella a les poblacions adaptar-se millor al canvi climàtic per a no sofrir destrosses tan catastròfiques com les que hem vist amb la DANA.

Els eurodiputats han valorat positivament les accions d’Alzira, subratllant la importància de compartir bones pràctiques entre ciutats per afrontar conjuntament els reptes climàtics.