L’acte d’exaltació de la Fallera Major d’Alzira 2025, Ana María Justo i Molina, va brillar amb emoció i tradició fallera.

Durant la cerimònia, es va imposar la banda a Ana María i a la seua Cort d’Honor, a més de reconéixer les Falleres Majors de les 35 comissions falleres d’Alzira, en un acte carregat de solemnitat i sentiment faller. L’esdeveniment, presentat per Elena Cebrián i Blasco, va comptar amb Mónica Carrió com a mantenidora, oferint paraules d’elogi i afecte.

La celebració va destacar la implicació del món faller i de la ciutat d’Alzira, amb la presència de la corporació municipal encapçalada per l’alcalde Alfons Domínguez, acompanyat pels tinents d’alcalde Enrique Montalvá i Andrés Gomis, així com altres regidors. Tots ells van compartir aquesta vetlada en què la cultura i tradició de les Falles van ser protagonistes indiscutibles.

Aquest esdeveniment marca l’inici d’un any ple de festes i celebracions falleres, on Alzira reafirma la seua passió i dedicació per unes festes que són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L’exaltació, amb la seua màgia i solemnitat, simbolitza el compromís de la ciutat amb la preservació i difusió de la seua rica tradició cultural.