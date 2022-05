El vicealcalde Sergi Campillo explica que el projecte, que inclou també un parc infantil en Dr. Lluch, té un pressupost que supera els 290.000 euros



L’Ajuntament licita les obres del jardí de Font Podrida en el barri del Cabanyal-Canyamelar

La regidoria d’Ecologia Urbana ha aprovat la licitació de les obres del projecte «inclusiu i mediterrani» per al jardí de Font Podrida, situat al barri del Cabanyal-Canyamelar. El vicealcalde Sergi Campillo, titular de l’àrea, ha explicat que la proposta consensuada amb la ciutadania «té un pressupost assignat que supera els 290.000 euros i serà el segon dels jardins que s’executa amb fons EDUSI després de la plaça Mare de Déu del Castell».

«Continuem avançant en els diversos projectes que s’executaran amb fons EDUSI per al Cabanyal-Canyamelar, i després d’aprovar la licitació del Jardí de la plaça Mare de Déu del Castell, ara aprovem el concurs per a executar el jardí de Font Podrida, una remodelació amb la qual hem comptat amb el veïnat i que podem definir com a inclusiva i mediterrània», ha explicat el vicealcade Sergi Campillo.

A més de la remodelació de la zona verda de Font Podrida, també s’executarà un parc infantil al jardí de Dr. Lluch, dos zones verdes del barri del Cabanyal-Canyamelar (Poblats Marítims) que continuen «amb el propòsit de l’Ajuntament de València de millorar els espais verds i d’esplai de la ciutat», ha assenyalat Campillo.

Amb un pressupost assignat de 290.904,44 euros i finançat amb càrrec al programa EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat), es liciten els treballs d’execució del Jardí de Font Podrida en el que, segons el procediment que seguix la regidoria d’Ecologia Urbana, «es compta prèviament amb l’opinió i el parer del veïnat, per tal d’adaptar les noves infraestructures verdes a les necessitats reals dels barris», ha considerat el vicealcalde.

Les deficiències actuals, especialment de les zones infantils, dels parcs de la Font Podrida i una part de Doctor Lluch, pròxim al Centre Municipal d’Activitats per a les Persones Majors, es revertirà en uns mesos amb la renovació total d’estos espais de convivència del barri. Després d’un procés conjunt i participatiu amb diversos encontres entre associacions veïnals, tècnics i tècnics municipals, l’equip encarregat de la redacció del projecte «ha arribat a una proposta d’intervenció on es dona resposta a les necessitats plantejades», ha recordat Campillo.

L’actuació, que té un termini previst d’execució d’obra de 4 mesos, «relacionarà els parcs amb el caràcter mediterrani del barri mitjançant la incorporació d’elements que connecten d’alguna forma amb la mar», ha detallat el vicealcalde. Així, uns murets per a seure afavoriran la relació entre les i els usuaris del parc alhora que generaran espais de convivència i multiús. «El codi de colors utilitzat per als nous paviments recordarà també a la mar i la sorra de la platja i donaran identitat pròpia als parcs», assenyala Sergi Campillo.

Al jardí del carrer de la Font Podrida s’actuarà de forma que es renovarà per complet la zona de jocs infantils, es crearà una nova zona delimitada de socialització canina i es plantaran nous arbres que puguen generar ombra. Pel que fa a l’actuació en una part del jardí carrer Doctor Lluch, la intervenció també renovarà la zona infantil i s’adaptarà un espai on s’instal·laran aparells biosaludables.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià