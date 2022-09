Figures notables d’entitats supramunicipals com Toñi Serna i Mentxu Balaguer, van assistir ahir a la trobada

Ahir, dimarts 20 de setembre, el Centre Cultural Joan Fuster i Ortells de Massamagrell va acollir una Jornada de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social, impulsada i organitzada des de la Regidoria de Govern Obert de l’Ajuntament.

La trobada es va desenvolupar des de les nou del matí fins a les dues i quart de la vesprada, amb tres taules diferents, en les quals es va tractar en primer lloc la responsabilitat social interna dels ajuntaments i administració, en segon lloc una exposició de bones pràctiques en la gestió local dels municipis valencians, i per tercer i últim lloc, el paper que té una administració municipal en el foment de la responsabilitat social entre els seus agents municipals.

En la taula d’inauguració inicial, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i la regidora de Govern Obert, Raquel Gómez, es van encarregar de donar la benvinguda i exposar les eines que tenen al seu abast per a aplicar mesures de responsabilitat social en el seu territori, a totes les persones assistents i figures notables d’entitats supramunicipals, com Toñi Serna, Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica; Mentxu Balaguer, Diputada de Compromís en la Diputació de València; Darío Moreno, alcalde de Sagunt; Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca i presidenta de la Mancomunitat del Carraixet; o regidors com Stephane Soriano de Benaguasil; o Débora Marí Romero de Cullera.

Per a Paco Gómez, “és fonamental, no sols dur a terme mesures des del consistori, sinó crear llaços i aliances amb els diferents agents socials del municipi, per a aconseguir un vertader desenvolupament sostenible”, al que afig: “van ser unes jornades excel·lents i quedem molt satisfets amb el seu resultat”.

D’altra banda, Raquel Gómez, expressa “l’enriquidora que va ser la jornada i el bon funcionament durant tota la seua duració”, i remarca que “una administració pública té la capacitat d’integrar els principis de responsabilitat social en el seu propi sistema intern, a través d’un avanç dels tres pilars fonamentals del desenvolupament sostenible: social, mediambiental i econòmic”.

Des del consistori afirmen que aquesta jornada s’ha dut a terme gràcies a una assignació pressupostària per al cofinançament d’aquest programa, ampliant així la línia de subvenció de la Diputació de València per a aquest fi.