Expojove i La Central baten rècords de participació amb més de 180.000 visites durant 10 dies

La Fira de la Infància i la Joventut de 2024 rep 120.000 visitants, 35.000 procedents de les zones afectades per la DANA

El Parc Central de València acull La Central, amb més de 60.000 assistents

La regidora de Festes i Tradicions i de Família, Joventut i Infància, Mónica Gil, ha anunciat el balanç de visitants d’Expojove i La Central durant l’edició de 2024, celebrada del 26 de desembre al 4 de gener de 2025. En total, ambdues iniciatives han rebut més de 180.000 visites, una xifra rècord que consolida aquests esdeveniments com a referents per a l’oci infantil i familiar durant el Nadal.

Gil ha destacat que l’objectiu d’aquesta edició, especialment dins de la programació de Nadal Solidari, ha sigut “retornar l’alegria i la il·lusió als xiquets i les seues famílies en unes dates tan especials”. Ha subratllat l’esforç de la regidoria per oferir entrada gratuïta i autobusos llançadora de l’EMT per a les famílies de les pedanies del sud i municipis afectats per la DANA.

Expojove: Solidaritat i diversió en 75.000 m²

Amb el lema “Per Nadal, tots som xiquets”, la 41a edició d’Expojove ha ocupat quatre pavellons i ha ofert activitats per a totes les edats:

Tallers, laberints, circuits d’aventura, carrusels d’animals i espectacles en directe.

Mostra de cossos d’emergència i seguretat, com els Bombers, Policia Local i Nacional, Guàrdia Civil i l’Exèrcit. L’UME no ha pogut participar, ja que estava destinada a les tasques d’emergència en els municipis afectats per la DANA.

Participació d’entitats com la Junta Central Fallera (JCF) i la Diputació de València, amb propostes divulgatives i d’entreteniment.

La Central: El cor del Nadal al Parc Central

La tercera edició de La Central, celebrada al Parc Central, ha atret més de 60.000 persones. En un espai de més de 5.000 m², ha oferit zones d’activitats per a totes les edats i 6 espectacles diaris. Entre les propostes destacades:

Els Reis Mags van instal·lar un magatzem per a recollir cartes i preparar regals.

Activitats sensorials, jocs, un carrusel d’animals i una gran bola de neu gegant.

Aquestes iniciatives han reafirmat l’aposta de l’Ajuntament de València per promoure esdeveniments inclusius, solidaris i orientats a tota la família, consolidant Expojove i La Central com a pilars de l’oci nadalenc.

