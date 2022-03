Exposició de fotografia “La memoria de los dedos” a Alaquàs

El Castell d’Alaquàs acull aquesta mostra que es podrà visitar fins al 23 d’abril

El passat divendres 25 de març va tindre lloc la inauguració de l’exposició de fotografia “La memoria de los dedos” de l’alumnat de l’Institut de secundària Doctor Faustí Barberà. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, la Regidora de Memòria Democràtica, Elena Álamo, la Directora del Centre, Paqui Morella, l’equip del professorat implicat i l’alumnat es van donar cita en l’acte.

L’Alcalde d’Alaquàs va destacar el treball realitzat per l’alumnat en aquesta mostra “per la importància que té la recuperació de la memòria històrica i perquè estem convençuts que aquest tipus de projectes són el millor camí per a treballar per la solidaritat i la pau”. En aquest sentit, el primer edil va fer al·lusió a la guerra d’Ucraïna i a “la resposta de la ciutadania que ha demostrat una vegada més la seua capacitat d’acollida i solidaritat i la generositat de l’alumnat que en aquests moments està convivint amb persones refugiades. Estic convençut que les ferramentes fonamentals per a lluitar contra aquestes situacions són la cultura, l’educació i projectes de recuperació com aquests”.

La inauguració d’aquesta exposició que formarà part de la memòria històrica i democràtica del municipi va ser introduïda pel professor d’Història, Paco Teruel. Es tracta d’una exposició col·lectiva sobre un projecte realitzat l’any 2021 que mostra el treball fotogràfic realitzat per l’alumnat en el projecte centrat en investigar la postguerra i el franquisme amb entrevistes orals a persones que van viure aquella época tan desconeguda per a la població jove. El treball va ser premiat per la Diputació de València i ha sigut recolzat per l’Ajuntament d’Alaquàs i pel centre educatiu.

La mostra compta amb tres espais diferenciats. En el primer es dóna a conéixer l’essència del projecte educatiu i en el segon es conta el treball que es va realitzar a l’assignatura de Dibuix com a metàfores que evocaven els sentiments que reflexaven les fotografies en l’alumnat. El tercer espai està dedicat a “Els 10 d’Alaquàs”, el grup format per activistes polítics valencians que va ser detingut un 24 de juny de 1975 a la Casa d’Exercicis Espirituals La Puríssima d’Alaquàs sota el franquisme. Aquest espai se centra principalment en el col·loqui celebrat l’any passat entre l’alumnat i tres dels components.

