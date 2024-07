Un grup de fans de Malú provinents de Madrid, Màlaga i Elx acampen des de fa una setmana al recinte firal d’Alzira

Equipats amb les seues tendes de campanya, els joves passen les hores intentant combatre la calor

Un grup de fans de Malú provinents de Madrid, Màlaga i Elx acampen des de fa una setmana al recinte firal d’Alzira per al concert que l’artista madrilenya realitzarà demà per la nit com a cloenda de les festes de Sant Bernat.

Equipats amb les seues tendes de campanya, els joves passen les hores intentant combatre la calor. No és la primera vegada que es veuen: ja es coneixen d’altres gires.

A l’acampada també han arribat fans d’Álvaro de Luna des de Barcelona. Elles no acampen, però els agradaria provar. Esperen pacientment per posar-se a primera fila quan l’artista sevillà arribe aquesta nit a Alzira en el primer gran concert que acull la ciutat amb motiu de les festes patronals.

Ens expliquen que una dona que les ha vistes al sol els ha portat una ombrel·la, on es resguarden fent temps mentre juguen a les cartes. Demà, aprofitaran per visitar Alzira i València.

Aquesta nit a les 22:30, Álvaro de Luna actuarà al recinte firal. Demà a la mateixa hora, Malú tancarà les festes.