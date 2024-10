Festival de Paelles 9’Octubre a Benetússer

Gran èxit en la trobada culinària de la plaça de la Xapa de Benetússer amb més de 2.500 assistents

Més de 2.500 persones es van reunir al voltant de la plaça de la Xapa de Benetússer el passat 9 d’Octubre per a gaudir d’una de les cites més esperades de l’any: la trobada culinària en la qual participen associacions, entitats i grups de veïns i veïnes.

L’esdeveniment, caracteritzat per un ambient festiu i una gran varietat de plats tradicionals, va oferir als assistents una nit inoblidable plena de gastronomia i convivència.

La trobada, que s’ha consolidat com una gran tradició local, destaca per la seua capacitat de reunir persones de totes les edats i fomentar la unió entre la comunitat. La plaça es va omplir d’aromes delicioses, rialles i bon ambient, creant una nit per al record.