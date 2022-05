Els actes en honor al patró d’Alaquàs van començar el dissabte 30 d’abril amb la festivitat religiosa. La Festa del Porrat, la part lúdica, se celebrarà del 6 al 8 de maig

Els carrers d’Alaquàs van omplir-se de festa el passat diumenge 1 de maig amb el tradicional trasllat de la imatge de Sant Francesc de Paula, des de la capella fins a la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar en un acte organitzat com és tradicional per l’Orde Mínima Seglar per celebrar la festivitat del patró d’Alaquàs.

La comitiva va recòrrer el passatge Amadeo Aguilar Laborda i els carrers Maria Antònia d’Oviedo, Perolers i plaça d’Espanya fins arribar a la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar. Després de la missa en honor al patró d’Alaquàs, van desfilar fins al carrer del Beat Gaspar Bono, on es va celebrar el tradicional homenatge al Beat amb la participació de l’Associació El Clau. En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Festes, Sandra Conde i el Regidor de Falles, Álex Gómez, Per la vesprada es va celebrar la tradicional processó.

La part lúdica de la celebració, la tradicional Festa del Porrat organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de maig al parc del Roser i carrers adjacents. Comptarà amb una Fira d’atraccions i un Mercat Valencià que obrirà al públic el divendres a les 17 hores i que s’inaugurarà de manera oficial a les 20 hores amb dolçaina i tabalet. El tancament tindrà lloc a la 1.30 hores.

El dissabte a les 11 tornarà a obrir la Fira i a partir de les 12 hores hi haurà animació infantil amb pintacares i globoflèxia al recinte del Porrat. Per la vesprada, a partir de les 18 hores, s’oferirà un espectacle itinerant de xanquers.

El diumenge serà el tradicional Dia de les Calderes. A les 11 hores s’obrirà la Fira i s’iniciarà l’espectacle itinerant de xanquers. A les 14 hores tindrà lloc la benedicció i repartiment de les calderes d’arròs amb fesols i naps i un dispar de focs artificials. En l’acte col·laboren voluntaris i voluntàries de les Calderes 2022 i Arroz Dacsa. Les celebracions es tancaran a les 20:30 hores amb la tornada de Sant Francesc de Paula a la seua capella. La Fira del Porrat clausurarà les seues portes a les 23 hores.

El patró d’Alaquàs

La festa de Sant Francesc de Paula, que va morir l’any 1507, ha sigut organitzada històricament per l’Orde Mínima Seglar d’Alaquàs. Dues organitzacions han protagonitzat sempre aquesta celebració: la religiosa, que se celebra el tercer diumenge de Pasqua, i la lúdica.

Tot i això, abans de l’any 2000, la part lúdica de la celebració havia decaigut, conservant tan sols els elements religiosos. Per aquest motiu, un grup de festers del municipi, agrupats en l’Associació Cultural Penya El Foc 2000, van decidir donar-li un nou impuls a la festivitat amb la introducció d’alguns elements lúdics com ara la Festa del Porrat. Així, la festivitat en honor a Sant Francesc de Paula és com la coneixem actualment, amb actes tant religiosos com lúdics.

