Finalitza el curs dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en CEMEF

Divendres passat 21 de juny va tindre lloc, en la seu de CEMEF SL, la clausura del curs 2023-2024 dels Cursos Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB) que s’imparteixen en aquest centre de formació i ocupació municipal.

Com a novetat en aquesta edició, els alumnes i alumnes dels diferents programes que han superat el curs han tingut també l’oportunitat també de fer pràctiques en empreses.

Les especialitats impartides han sigut Operacions Bàsiques de Cuina, Arranjaments i adaptacions en peces de tèxtil i pell, operacions auxiliars de fabricació mecànica i operacions de lampisteria i climatització domèstica.

A més de les activitats pròpies del cuso, els alumnes i alumnes han compartit multitud d’experiències extraescolars, com a eixides culturals a la ciutat de València, la seua participació en actes i activitats impulsades per l’Ajuntament de Burjassot relacionades amb la igualtat i el medi ambient i també han aprofundit en valors com la companyonia, el respecte a l’altre i l’esforç per aconseguir els seus objectius. Un vídeo resum del curs va mostrar, així mateix, que l’alumnat també ha tingut moments per a divertir-se i celebrar els assoliments aconseguits al llarg del curs.

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb diferents regidors i regidores de l’equip de govern, va acompanyar a l’alumnat dels PFCB en la cerimònia de clausura i els va fer lliurament, juntament amb els professors i professores responsables de cada especialitat, dels diplomes acreditatius d’aprofitament del curs.