Finalitza la campanya de teatre en anglés per als col·legis d’Alboraia

Es repeteix l’èxit en la participació de l’edició anual de la campanya de teatre

Durant tota la setmana s’ha dut a terme la Campanya de teatre en anglés del 2022, organitzada des del Departament de Cultura de l’ Ajuntament d’Alboraia, per a l’alumnat del centres escolars d’Alboraia. En esta edició han participat els alumnes d’Infantil i Primària del CP Cervantes, Infantil i Primària del C. Don Jose Lluch i Infantil de Sta. María Marianistes.

Les obres que s’han representat han estat:

MY FRIEND THE SQUIRREL dirigida a alumnat d’Educació Infantil.

THE LITTLE DUCKLING dirigida a alumnat de 1r, 2n de Primària.

WELCOME TO THE ZOO dirigida a alumnat de 3r i 4t de Primària.

THE 4th MUSKETEERS dirigida a alumnat de 5è i 6è de Primària.

En tots els casos els actors han sigut natius i s’ha fet mitjanzant l’empresa FORUM TEATRE i EDUCACIÓ. La companyia va facilitar als col·legis unes guies didàctiques per a preparar a l’alumnat abans de les representacions.

Per a garantir la distancia entre grups, enguany totes les representacions s’han fet a l’Auditori Municipal al carrer Miraculosa d’Alboraia.