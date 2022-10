L’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors, Paqui Oliver, visiten el complex geriàtric després de culminar l’execució de l’ala ampliada

El nou sector, edificat en la zona verda de propietat municipal situada al costat de l’ala principal de l’edifici original, obrirá les seues portes l’any vinent 2023, amb el pressupost de la Generalitat Valenciana ja en vigor

La Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes ja ha conclòs les obres per a la seua ampliació. Gràcies a aquesta intervenció, sufragada íntegrament per l’empresa concessionària del servei en un terreny de propietat municipal, el recinte suma 34 noves places, complint així la proporció de llocs en relació amb el nombre d’habitants establida per l’Organització Mundial de la Salut. Fa uns dies, el president de l’executiu, Toni González, i l’edil delegada de Majors, Paqui Oliver, van visitar la instal·lació, que compta amb un sistema de domòtica i de control d’errants i que destaca per la gran quantitat d’habitacions individuals, un total de 18, i pels espais comuns, entre els quals es troba un gimnàs. Durant la trobada, van mantindre una reunió amb el coordinador de centres Gesmed, Tomás Martínez, la directora de la Residència, Aroa Esteban, i la directora en funcions de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes, Esther Martínez.

El primer edil d’Almussafes, Toni González, valora molt positivament el resultat del projecte d’ampliació de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’, per la qualitat de les instal·lacions, dotades de les millors prestacions i pensades per a oferir seguretat i benestar a les persones majors que finament es convertisquen en residents del nou espai habilitat en el centre geriàtric. “El nostre objectiu era augmentar el nombre de places disponibles, atés que l’excel·lència tant de l’edifici com la referida al personal especialista que presta els seus serveis professionals en el mateix comportava la cobertura total de les existents i d’ací la necessitat de donar resposta a la demanda de la nostra ciutadania i al compliment de la proporció de places de residència en relació amb el nombre d’habitants establida per l’Organització Mundial de la Salut”, explica González.

Gesmed, empresa concessionària del servei, ha invertit 1.700.000 euros per a dur a terme aquesta intervenció urbanística: 1.500.000 corresponents al projecte i la construcció i 200.000 euros a l’equipament de les estades resultants de la intervenció.

Les obres, que van començar durant el primer semestre del passat any 2021, després de l’aprovació per part del ple de la corporació municipal del pla economicofinancer presentat per l’empresa concessionària del servei, s’han desenvolupat a molt bon ritme i l’empresa constructora ha complit i, fins i tot, s’ha avançat als terminis d’execució establits en el projecte arquitectònic. “En l’actualitat, la intervenció està finalitzada i en aquests moments estem a l’espera de poder donar cobertura a les 34 noves places, una ampliació considerable de la capacitat del centre geriàtric, que passa de les 49 places actuals a un total de 83”, destaca l’alcalde.

De les 34 noves places, 28 seran concertades amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana, 4 seran privades privades i les 2 restants seran gestionades directament per l’Ajuntament en concepte de cànon (42.113 euros a l’any).

En aquest sentit, després de l’obertura de la nova ala construïda i comunicada directament amb l’edifici original, una vegada entre en vigor el pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2023, la residència d’Almussafes comptarà amb 63 places concertades (gestionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives), 8 privades i 12 municipals. “Des del principi apostem per invertir en places municipals dotant els nostres comptes municipals anuals de les quantitats pertinents, atés que som conscients de la necessitat que es planteja per part de moltes famílies d’Almussafes, amb persones majors en situació de dependència al seu càrrec i amb considerables dificultats econòmiques”.

El nou edifici, estructurat en tres plantes, s’ha alçant en la parcel·la confrontant al centre, que disponia de 212,76 m² de superfície i era de titularitat municipal. En aquesta nova dependència s’ubiquen un total de 24 habitacions (18 simples i sis dobles), totes elles dotades de televisió, grans finestrals, banys amplis i un sistema de domòtica i també de control d’errants, a més d’integrar-se una sèrie d’espais comuns, entre els quals es troba un gimnàs per a fisioteràpia i rehabilitació de les persones majors residents. Les restants 4 noves places s’han obtingut de partir dues habitacions simples de grans dimensions situades en l’ala principal.

La citada actuació urbanística ha requerit l’ampliació del contracte en vigor en 3 anys addicionals per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic de les prestacions de la concessió, per la qual cosa la data de finalització es trasllada a l’11 de novembre de 2052. Quan concloga aqueix termini, les obres i instal·lacions objecte de la concessió, amb totes les seues dependències i serveis accessoris, revertiran a l’Ajuntament.