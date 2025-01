Finalitzen les Tasques d’Urgència per part de la UME i Forces Armades als garatges de Catarroja

En les últimes hores, han finalitzat els treballs d’emergència a la localitat de Catarroja, coordinats per la Unitat Militar d’Emergències (UME) i les forces armades, que han sigut essencials per recuperar la normalitat després de la riuada del 29 d’ octubre.

Entre les accions destacades, la UME ha completat la retirada de llot als garatges situats a la planta -1 dels edificis afectats per l’acumulació de residus. També, han netejat àrees estratègiques com el descampat de la carretera Pelayo, els embornals del polígon industrial, els garatges de la Plaça Major, i el magatzem municipal del cementiri.

A més, els treballs s’han estès a la zona nord i centre de la ronda nord, així com a altres àrees com el solar de la Vil•la Romana, la zona inferior de la piscina coberta i la pista de pàdel.

Els equips especialitzats han continuat amb l’extracció de llot a diversos carrers, com el de C/ Arnau de Vilanova, C/ Salvador Giner, C/ Málaga i C/ Sant Vicent Ferrer.