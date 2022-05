L’alcalde ha visitat, junt amb altres membres de l’Equip de Govern, la II edició de la Fira d’Artesania Primavera 2022, que se celebra a la plaça de l’Ajuntament fins el pròxim dia

Ribó subratlla el suport del govern municipal al sector de l’artesania valenciana

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat el suport del Govern municipal a l’artesania valenciana, i ha destacat la importància d’este sector econòmic tradicional “que –ha afirmat- volem continuar potenciant i secundant des del Consistori”. Acompanyat d’altres membres de l’Equip de Govern, l’alcalde ha visitat les parades de la Fira, juntament amb la presidenta de l’Associació d’Artesans Valencians, Arteval, Eva Ferrer, i ha conversat amb les i els artesans participants.

L’alcalde ha recorregut les diferentes parades instal·lades a la plaça de l’Ajuntament, acompanyat de la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, i els regidors Lluïsa Notario (Gestió de Recursos), Pilar Bernabé ( Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics) i Borja Sanjuán (Hisenda).

La Fira ofereix les seues propostes a la plaça de L’Ajuntament fins el pròxim dia 15, en horari de 10.30 a 14.00 i de 16.30 a 21.00 hores, sota la premissa de promocionar l’artesania autòctona com un producte exclusiu de qualitat. En les prop de 30 paradetes participants estan representats diferents oficis artesanals, com ara la ceràmica, la joieria, la fusta, el tèxtil o el vidre, entre d’altres. Totes les persones que exposen els seus productes artesans són professionals acreditats amb document de qualificació artesana.

Ribó ha subratllat “l’interés de l’Ajuntament en esta fira, perquè l’artesania –ha afirmat- és un sector molt important, que volem continuar cultivant i potenciant”. D’ací, ha continuat, que la fira estiga situada en esta plaça, que és la més concorreguda de la ciutat. L’alcalde ha mostrat el seu desig que esta segona edició de la fira “siga un mecanisme per a potenciar l’artesania d’esta ciutat”, i ha assegurat que les dades que va recopilant Arteval ens permeten avançar uns “molt bons resultats” d’esta convocatòria.

La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, ha donat suport a estes paraules de l’alcalde, i ha destacat la recuperació de les places de la ciutat com a espai d’activitats i de convivència, “com en este cas la plaça de l’Ajuntament, o com l’entorn de la plaça de Bruges i del Mercat, la recuperació del qual hem celebrat fa molt pocs dies, i on ja hem pogut comprovar com ja s’han pogut fer els primers concerts i s’ha fet ús de l’espai públic”.

Gómez ha anunciat que esta mateixa setmana conclourà la instal·lació de les plaques solars previstes en la zona, i ha afirmat que “ja queda molt poc per a poder veure finalment acabada tota la zona de l’entorn del Mercat Central i de La Llotja, que està pràcticament conclosa i quasi no hi ha espais marcats per les obres ni espais amb tanques. Tots els valencians i valencianes i les persones que venen a visitar-nos poden ja veure la gran transformació que ha tingut esta zona de la ciutat”, ha afegit.

L’Escuraeta

A preguntes dels periodistes, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, s’ha referit a la celebració del mercat de l’Escuraeta, atés que la seua ubicació tradicional, la plaça de la Reina, es troba en ple procés d’obres de remodelació, la qual cosa impedeix que se celebre ací. Beamud ha explicat que, “com qualsevol altra ocupació de domini públic municipal, la part associativa o part interessada ha de sol·licitar l’ocupació del domini públic que es pretenga”. Però segons ha indicat la regidora, en este cas l’entitat promotora del mercat ambulant no ha sol·licitat cap ocupació alternativa, per la qual cosa no s’ha pogut tramitar. “Hi ha altres associacions i altres entitats, en altres esdeveniments que acostumaven a tindre determinades localitzacions, que sí han sol·licitat i tramitat altres ubicacions mentre els esdeveniments no permeteren els espais habituals”, ha explicat.

Beamud ha conclòs assenyalant que “les portes de la Regidoria d’Espai Públic estan obertes a totes i cadascuna de les entitats de la ciutat”, i ha assegurat que l’Ajuntament està obert a “qualsevol cosa que vulguen fer de cara a l’any que ve, com sempre”.

