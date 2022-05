Fira Ocupació a València

En la ‘Fira Ocupació’, que se celebra este divendres, 20 de maig, de 10 a 18 hores, en la plaça de l’Ajuntament, participen 30 empreses i s’oferixen més de 100 ofertes de treball

La plaça de l’Ajuntament es converteix en una macro sala d’entrevistes per a persones desocupades

La II edició de la ‘Fira Ocupació’, organitzada per València Activa, se celebra divendres que ve, 20 de maig, de 10 a 18 hores, en la plaça de l’Ajuntament. En este certamen, dirigit a persones desocupades, participaren 30 empreses que realitzaren entrevistes de treball d’uns 15 minuts, i oferiran més de 100 ofertes d’ocupació a València i voltants.

Simultàniament, es realitzaren tallers i s’impartiran conferències amb claus per a millorar l’ocupabilitat i la motivació i actitud a l’hora de buscar una ocupació. De moment, s’han registrat, a través de la web https://www.firaocupaciovalenciactiva.es/, 1.000 persones, el doble que en l’anterior edició.

Si bé, les inscripcions també es poden realitzar en la mateixa plaça, on les persones interessades han d’acudir amb diverses còpies del seu currículum perquè personal especialitzat connecte els seus interessos amb els de les empreses i els assigne entrevistes de treball reals amb les signatures participants.

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha presentat hui esta II ‘Fira Ocupació’ “amb la qual portem les oportunitats al cor de la ciutat”, “Volem impulsar l’ocupabilitat dels valencians i valencianes en connectar directament a persones desocupades amb empreses que busquen augmentar la seua plantilla.

I per això, convertirem un espai tan emblemàtic com la plaça de l’Ajuntament en una macro sala d’entrevistes, en la qual donarem l’oportunitat que es mereix al talent local”. “Es tracta d’un esdeveniment dirigit a les persones que busquen ocupació, a les quals volen explotar al màxim les opcions del seu perfil professional o optimitzar el seu temps i tindre en un mateix matí diverses entrevistes de treball en un mateix espai”, ha explicat.

En esta segona fira d’ocupació participaran les següents 30 empreses: Balearia, Belloré Logistics, Bienestar Familiar, Bonatel, Camisería Olegario, Casino Cir-sa, Celestica, FCC Equal, Fermax, FORLOPD, Grupo Gastroadictos, Grupo Saona, Herbolario Navarro, Ilunión Lavanderías, Leroy Merlin, Link Formación, MESBook, Mus-grave, Norauto, Obremo, Perfumarte, Power Electronics, Primark, PVHardware, SanLu-car, Sercoval, Sesame, TEDi y Voltereta.

L’esdeveniment oferirà més de 100 ofertes d’ocupació actives. Els perfils que busquen les empreses són molt variats: Administratiu/a, enginyer/a, informàtic/a, ajudant de cuina, cambrer, atenció al client, orientador/a labora, tècnic/a de producció, Dj, etc., entre molts altres. Igualment, es poden trobar ofertes d’ocupació per a perfils júnior o en cerca de pràctiques i altres ofertes per a perfils amb més experiència.

“L’entrevista de treball més gran en el cor de València”,

“A més, València Activa acostarà els seus servicios, com Treballem Iguals o Co-Crega-Et, a la plaça més emblemàtica de la ciutat”, ha subratllat la regidora després de ressaltar que els i les assistents podran inscriure’s “in situ” en l’Agència d’Ocupació València Activa, i també podran accedir als programes d’orientació personalitzada dirigits a persones en cerca activa d’ocupació i realitzar tallers d’entrevistes.

En esta ocasió, els i les joves que participen en esta trobada podran acostar-se a un punt informatiu de programes i iniciatives dirigides a joves, entre els quals podran conéixer el programa pilot BETA, impulsat des de Labora per a connectar 70 empreses amb el talent jove.

Així mateix, els i les assistents podran realitzar tallers de millora de l’ocupabilitat i formació per a l’ocupació, i gaudir de xarrades motivacionals per a afrontar amb èxit una entrevista de treball, o com liderar un projecte professional personal.

Pel que respecta a l’agenda de la jornada, anunciada com “l’entrevista de treball més gran en el cor de València”, l’edil ha destacat la celebració de conferències com “Com no ser un/a zombi laboral”, per a conéixer les claus per a deixar de treballar per una ocupació i començar a treballar per la teua ocupabilitat; o “La teua vida, la teua millor empresa”, per a convertir la startup de la teua vida en una empresa que deixe empremta; o la showferencia “L’hora de les persones mitjanes”, amb un manifest en favor d’este perfil de persones; i “supera amb èxit la teua entrevista de treball”, en la qual s’informarà d’este procés crucial en la selecció de personal amb consells útils”.

“La recuperació econòmica s’està produint a la nostra ciutat. Ens trobem davant les millors dades del mes d’abril dels últims 12 anys, tant en xifres de desocupació com de contractacions. El dinamisme del mercat de treball que trobem en els últims mesos és un clar símptoma de la millora. Sense cap dubte, es tracta de bones xifres, la qual cosa indica que anem pel bon camí, però hem de continuar treballant per a generar més i millor ocupació, i per això hem organitzat esta segona ‘Fira Ocupació’ València Activa”, ha conclòs la regidora Pilar Bernabe

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià