Fira Saludable a l’ Institut Faustí Barberà Alaquàs

L’Institut Faustí Barberà d’Alaquàs va celebrar ahir dijous 24 de febrer una Fira Saludable al pati del centre amb l’objectiu de sensibilitzar i fomentar hàbits de vida saludable entre l’alumnat i recaptar fons per a l’associació local Cor de Vila. La iniciativa forma part del Projecte d’Educació i Activitat Física i Salut i està coordinada pel Departament de Salut i Activitat Física de l’Institut i han col·laborat també els Departaments d’Economia, Educació Física, Plàstica, Orientació i Biologia.

En l’activitat han participat també l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i la Regidora de Comerç, Sandra Conde, que s’han desplaçat fins al centre per a visitar la fira i donar l’enhorabona tant a l’alumnat com al professorat per la iniciativa.

Es tracta d’una activitat a través de la qual es pretén treballar l’alimentació saludable amb l’alumnat i fomentar hàbits de vida saludable envers l’activitat física i l’esport. A més, amb l’organització de la fira es treballa la importància del comerç local i dels productes de proximitat i quilòmetre 0.

Per això, en l’activitat han col·laborat diversos Departaments de l’Institut. El Departament de Salut i Activitat Física com a coordinador ha volgut posar en valor també la importància de la pràctica de l’esport i des del Departament d’Orientació s’ha treballat la salut emocional i les relacions de manera saludable. El Departament de Biologia ha realitzat un anàlisi nutricional dels productes i l’el·laboració de plats saludables i el Departament d’Economia s’ha encarregat de la compra i venda de productes així com de tota l’organització i gestió de la fira. Des del Departament de Plàstica s’ha realitzat tota la imatge gràfica i cartelleria.

Els productes venuts a la Fira Saludable són tots de proximitat i de quilòmetre zero i en la majoria dels casos ecològics. Gran part d’ells han sigut donats pels comerços d’Alaquàs: Fruteria Avinguda Miguel Hernández, Sabores de la Vid, L’Hortet de Fruites i Verdures , Frutas Amparo i Frutas y Verduras Golden. Els beneficis així com els excedents es donaran a l’associació Cor de Vila d’Alaquàs, el moviment de voluntariat sorgit arran de la pandèmia i constituït després en entitat per a treballar per les persones més vulnerables de municipi i desenvolupar projectes socials.

