Foios amplia les instal·lacions de Serveis Socials

L’Ajuntament està redactant el projecte per a cobrir la terrassa de la segona planta de l’edifici i duplicar l’espai disponible.

L’Ajuntament de Foios continua apostant per millorar les instal·lacions del departament de Serveis Socials amb l’objectiu de garantir una millor atenció a la ciutadania.

En els darrers anys, s’ha ampliat el nombre de professionals que treballen en l’àrea, amb la incorporació de més treballadors socials, psicòlegs i tècnics d’integració, responent a la creixent demanda de serveis.

En aquests moments, s’està redactant el projecte per a cobrir la terrassa de l’edifici, un espai fins ara desaprofitat. Amb aquesta actuació, es guanyarà un espai clau que permetrà oferir un servei més complet i accessible per a la població.

“En els últims anys, els Serveis Socials han guanyat protagonisme, i hui dia totes les famílies els consideren un referent al qual acudir en moments de necessitat, no només els col·lectius més vulnerables. Per això, des de l’Ajuntament hem acceptat les delegacions de competències i serveis que ens trasllada la Conselleria de Serveis Socials, per a resoldre les necessitats de les famílies amb més proximitat i eficàcia”, ha explicat la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Cabo.

Per la seua banda, l’alcalde, Sergi Ruiz, ha destacat: “Fa temps que es va plantejar aquesta possibilitat, però ara s’ha presentat l’ocasió gràcies al Pla d’inversions de la Diputació de València, que ens permetrà invertir els 450.000 € necessaris per a executar les obres de cobriment i ampliar en 250 m² la superfície disponible de l’edifici”.

Amb aquesta actuació, Foios reafirma el seu compromís amb l’atenció social i amb la millora contínua dels serveis públics que es presten al municipi.