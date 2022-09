La XXIV Setmana Cultural se celebra entre el 24 de setembre i el 22 d’octubre

Foios es prepara per a commemorar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, amb una gran varietat d’actes programats dins de la XXIV Setmana Cultural. Una proposta d’activitats amb caràcter popular, cultural, esportiu i festiu organitzat per les regidories de Cultura i Festes, així com per diverses associacions locals.

Els actes programats començaran el 24 de setembre i conclouran el 22 d’octubre. El primer d’ells serà un concert del grup Púrpura Pansa a la Casa de Cultura, el dissabte 24 a les 22.30 hores, amb entrada lliure i gratuïta. A la setmana següent, el dissabte 1 d’octubre, el parc de l’Albereda acollirà un concert del grup Rascanya a partir de les 22.30 hores. El cap de setmana acabarà el diumenge, 2 d’octubre, a les 9.30 hores, amb el Dia de la Bici en la Plaça del Poble, per a la qual és necessària una inscripció d’1 euro els dies previs.

El dilluns 3 d’octubre la setmana començarà amb la inauguració de l’exposició de socis i sòcies del Cercle de Pintors i Pintores de Foios. Serà a la sala d’exposicions municipal Fernando Barrachina. D’altra banda, el divendres 7 d’octubre tindrà lloc la XXIV Mostra dels Nostres Menjars “Espanya mosset a mosset” al Passeig de la Cultura. Serà a les 19.30 hores i per a participar es recaptaran 5 euros per a la fundació Marta Calvo.

El dissabte 8 d’octubre hi ha previstos diversos actes. El primer serà de 12 a 14 hores amb la pujada al campanar de l’Església de Foios per a gaudir de les vistes de l’Horta i de la mar. A les 19 hores, a la Casa de Cultura, s’entregarà el premi Foioscultural 2022 al Foios Escola de Teatre en el seu 20 aniversari. A més, es representarà l’obra “Sempre fet” per a la qual, els interessats a assistir, podran donar 5 euros per a la fundació Marta Calvo. A les 22 hores començarà la cercavila de la Banda del CAM Santa Cecília de Foios i l’associació de música tradicional Pepe Palau, des de la plaça Escultor Francesc Badia fins al parc Rei en Jaume, on, a partir de les 22.30 hores, tindrà lloc un concert d’entrada lliure i gratuïta. La nit finalitzarà amb un correfocs des d’aquest parc fins a la Plaça del Poble, iniciant-se a les 23.30 hores.

El 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, la jornada començarà les 8 hores amb la Diana anunciadora de la festa, un acte a ritme de tabal i dolçaina que recorrerà els carrers de Foios des de la Plaça del Poble. A les 14 hores s’iniciarà el dia de les paelles, que es cuinaran en el pàrquing del sector sud i es menjaran en l’Albereda. Per a participar és necessari inscriure’s els dies previs a un preu d’1,5 euros per comensal. El dia conclourà amb l’actuació de l’orquestra Freedom, a partir de les 18 hores, en la Plaça del Poble.

La Setmana Cultural finalitzarà el dissabte 22 d’octubre amb el II Festival de Folklore “Vila de Foios”. Començarà a les 18 hores en la Plaça del Poble.

El regidor Juanjo Civera destaca que aquest programa d’activitats “té com a finalitat fomentar i acostar la cultura local i associativa als seus veïns i veïnes, fent-los partícips d’una oferta molt variada d’esdeveniments, convertint a Foios en un model cultural de l’Horta”.