Foios cuinarà les calderes de les Festes de la Mare de Déu d’Hivern a Picanya

L’ajuntament guisarà les tradicionals calderes per a les famílies afectades per la DANA d’aquest municipi aquest dissabte

Foios se situa al costat de les famílies afectades per la DANA del passat 29 d’octubre i hui dissabte 16 de novembre, cuinarà les tradicionals calderes de les Festes de la Mare de Déu d’Hivern en la localitat de Picanya, una de les més danyades per la riuada.

Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Festes. “Davant la tragèdia, vam decidir suspendre els actes de caràcter festiu previstos per al 9 i 10 de novembre. Pensàrem que seria bona idea portar aquestes calderes a un dels municipis afectats i aquest dissabte eixirem de Foios cap a Picanya a les 06.00 hores del matí per a fer-ho possible, fent-nos càrrec de tota la logística que implica”, ha detallat Mari Carmen Cabo, la responsable de l’àrea.

La Brigada d’Obres i diverses furgonetes traslladaran 2.200 quilos de llenya, 1.000 litres d’aigua, carn i verdures, 32 sacs d’arena, les calderes, ferros, taules, tanques… per a fer possible aquest dinar solidari, amb Vicent Albert Tissarra com a cuiner enguany.

A més, s’ha demanat la col·laboració ciutadana per a acompanyar aquest plat amb unes postres casolanes. Els qui ho desitgen, poden portar els seus dolços empaquetats de manera individual – per a facilitar el trasllat i repartiment- aquest divendres de 17.30 a 20.00 hores a la Sala d’actes de l’Ajuntament.

“Volem transmetre el nostre afecte a totes les famílies que s’han vist afectades per aquesta situació i contribuir amb aquestes calderes que vivim sempre amb il·lusió i germanor a Foios. A més, vull agrair a l’Ajuntament de Picanya la coordinació que ens han brindat des del primer moment”, ha assenyalat la regidora de Festes.