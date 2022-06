Foios es prepara per a la Fira Comercial i la Fira Gastronòmica ‘Ben Cuit’

Tots dos esdeveniments se celebraran del 10 al 12 de juny

L’Ajuntament de Foios continua la seua aposta per la dinamització del comerç local. Així, els dies 10, 11 i 12 de juny, el municipi es prepara per a celebrar la XI Fira Comercial i la V Fira Gastronòmica ‘Ben Cuit’ a l’Albereda.

Com ha assenyalat el regidor de Cultura i Comerç, Juanjo Civera, “és un plaer tornar a retrobar-nos i dinamitzar, amb aquestes dues fires, a tants comerços i negocis locals.

Tornar a fer poble durant aquests dies i acostar als veïns i veïnes activitats comercials, culturals, formatives i d’oci com les que hem preparat amb tant d’estima per a la Fira Comercial i la Fira Gastronòmica”.

D’aquesta manera, la Fira Gastronòmica ‘Ben Cuit’ acollirà la ja tradicional Fira de la Tapa amb sis establiments participants que presentaran a concurs dues tapes cadascun. En total es repartiran cinc premis econòmics: 250 € per a la millor tapa; 150 € per a la proposta que aconseguisca el segon lloc; i 100 € per a la tercera. A més, s’entregaran 100 € per a la Tapa més Creativa; i 200 € per a la Millor Tapa del Públic. Totes aquelles persones que participen votant a la millor tapa entraran en un sorteig d’un dinar o sopar en algun dels establiments participants.

Però la Fira Gastronòmica va molt més enllà, i comptarà amb tallers de pastisseria per a xiquets i xiquetes, un taller de tast de vins o un taller d’elaboració de vermut casolà; així com activitats per a tots els públics, com un espectacle de màgia de la mà de Rubén Aparici, el divendres a la Casa de Cultura; l’espectacle musical ‘Tres a pèl & Esther Alonso’, el dissabte a la nit a la Casa de Cultura; o l’espectacle musical al carrer amb la Figarmònica, el diumenge al matí.

Els més menuts també podran gaudir de contacontes sobre alimentació equilibrada i teatre infantil de carrer sobre gastronomia.

Quant a la Fira Comercial, un total de 25 expositors oferiran al públic assistent una gran varietat de productes, que aniran des de calçat, roba o complements fins a material d’interiorisme, regals, llibres i molt més.

Com a novetat en l’edició d’enguany, s’ha organitzat una desfilada de moda, el dissabte a la vesprada, de la mà del ‘Vestidor de Valeria’, amb la participació d’altres establiments i negocis locals.

La fira, a més, comptarà amb ambientació musical, globoflèxia, repartiment d’orxata i sorteig de regals cada hora, entre altres sorpreses.