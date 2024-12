Foios impulsa passos de vianants amb pictogrames per a millorar l’accessibilitat i inclusió

Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar l’accessibilitat de les persones amb neurodivergència

Des d’aquest dimarts, Foios és un municipi més segur.

La Regidoria d’Educació i Infància, dirigida per Juanjo Civera, ha pintat diversos passos de vianants amb pictogrames per a millorar l’accessibilitat i inclusió de les persones amb neurodivergència, especialment de xiquets i xiquetes.

“Durant tot l’any treballem per a millorar la integració dels xiquets i xiquetes amb necessitats especials i reforcem encara més eixe objectiu amb les Jornades Foios Ciutat Educadora a través de tallers i activitats per a la comunitat educativa o obertes a famílies. Enguany, com a novetat, hem pintat aquests passos de vianants en diferents punts del municipi i aquesta mateixa vesprada conclourem la programació amb la I Trobada de famílies amb fills i filles amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)”, ha explicat Civera.

Dins de les actuacions de la huitena edició, aquesta setmana s’han pintat diversos passos amb pictogrames per a millorar la seguretat de persones amb autisme, TDAH o dislèxia, especialment dels més menuts, indicant als vianants que cal parar, mirar, i si els vehicles estan parats, és segur creuar.

VIII Jornades Foios Ciutat Educadora

Foios acomiadarà aquesta vesprada a la Casa dels Artillers les VIII Jornades Foios Ciutat Educadora. A les 19.00 hores se celebrarà la Trobada de famílies TEA, amb l’objectiu de crear una associació comarcal.

Un acte que conclou l’ampli programa d’activitats dirigides als col·legis i famílies, que han pogut participar, des del 29 de novembre, en espectacles de teatre, una demostració de Muixeranga del Carraixet, tallers de sensibilització amb la diversitat, xarrades-taller sobre disciplina positiva o en la lectura del manifest pel Dia Internacional de Ciutats Educadores, que va reunir l’alumnat de Primària de Foios al parc Rei En Jaume divendres passat.