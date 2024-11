Foios inicia el ‘I Pla Municipal d’Infància i Adolescència 2024-2028’

El projecte té un enfocament transformador i s’articula a través de diverses accions participatives

L’Ajuntament de Foios llança el projecte ‘Pla Municipal d’Infància i Adolescència de Foios 2024-2028’

Una iniciativa que promou la sensibilització sobre els drets d’infants i adolescents i fomenta la seua participació activa en les polítiques locals.

Aquesta iniciativa busca donar a conèixer els drets de la Convenció dels Drets de la Infància de Nacions Unides entre tota la comunitat, especialment a les persones més joves.

El projecte té un enfocament transformador i s’articula a través de diverses accions participatives, com la creació d’un òrgan de coordinació, sessions formatives, taules de treball amb actors clau i tallers per recollir les necessitats de la infància i adolescència.

El resultat d’aquest procés serà l’elaboració d’un esborrany del Pla Municipal, obert a la participació ciutadana per garantir que tots els interessos estan representats. “Volem que, des de ben menuts, els nostres veïns i veïnes tinguen veu en la posada en marxa d’iniciatives municipals, per la qual cosa ens sembla una eina molt interessant i enriquidora per a construir un poble més igualitari i amable”, ha assenyalat Juanjo Civera, regidor d’Educació i Infància.

Amb aquest pla, Foios fa un pas decidit per consolidar un model de governança on xiquetes, xiquets i adolescents participen activament, contribuint així al disseny d’un futur més inclusiu i respectuós amb els seus drets.