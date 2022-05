La partida ja està prevista en els pressupostos municipals de 2022

L’Ajuntament de Foios ha previst als pressupostos municipals de 2022 una partida de 300.000 € destinada a cobrir prop de 1.800 m² del pàrquing del Sector Sud.

“La idea no és cobrir tot la superfície, sinó només una part, que permeta la celebració de qualsevol activitat per a un nombre important de persones. Fins ara, Foios no ha comptat amb una infraestructura capaç d’albergar activitats quan hi ha previsió de mal oratge, que directament s’han hagut de cancel·lar o suspendre”, ha explicat l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz.

L’alcalde ha afegit que, “el pàrquing del Sector Sud és un espai amb moltes possibilitats, culturals, festives o lúdiques, i la instal·lació de la coberta no impedirà que continue amb els usos actuals, com per exemple, el d’aparcament. A més, la proximitat al poliesportiu li confereix una gran versatilitat en la celebració d’activitats esportives”.

L’alcalde ha recordat que “l’ús actual com a pàrquing era temporal, ja que es tracta d’un solar municipal que en el Pla General del 89 està destinat a la construcció del 3er col·legi de Foios quan corresponga per població, però, per superfície, s’ha quedat menut i, per tant, eixe ús escolar s’haurà de traslladar a un altre sòl en el nou Pla General”.

El disseny de la coberta també s’ha enfocat a contindre una altra instal·lació fotovoltaica que produirà energia per a la Comunitat Energètica Local, facilitant que més famílies tinguen accés a una electricitat de proximitat, més barata i neta.

