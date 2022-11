L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana dins del programa de Xarxa Salut de prevenció i promoció de la salut mental

L’Ajuntament de Foios continua treballant en accions que ajuden a prevenir i a conscienciar sobre la salut mental. En aquest sentit, s’organitzarà un taller de Mindfulness, una iniciativa que serà gratuïta per a la ciutadania gràcies a una subvenció de 2.700 euros de la Generalitat Valenciana dins del programa de Xarxa Salut de prevenció i promoció de la salut mental.

Concretament, el taller de Mindfulness començarà el dilluns 28 de novembre a les 18.30 hores en el saló d’actes de Foios. Aquesta iniciativa constarà de 10 sessions i els grups seran limitats, per la qual cosa aquelles persones que estiguen interessades a participar hauran d’inscriure’s en el telèfon 672 42 44 66.

El taller estarà impartit per Antonia Sajardo, instructora docent del programa de Mindfulness de la Universitat de València.

Paco Serrano, regidor de Salut de l’Ajuntament de Foios, anima als veïns i veïnes de la localitat a participar en un taller en el qual “a través d’exercicis mentals aprendrem a fixar l’atenció en el moment present per a sentir les coses tal com estan succeint, sense pretendre exercir cap control sobre elles”, una iniciativa que, tal com ha valorat l’edil, “ens ajudarà a millorar el nostre benestar mental”.