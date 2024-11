Foios planta cara al masclisme amb activitats educatives aquest 25N

L’Ajuntament organitza una àmplia programació per a mostrar tots els vessants i conseqüències de la violència masclista

Foios fa un pas més en la seua lluita contra el masclisme i, un any més, s’unix a la celebració del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Una jornada de reivindicació i protesta que pretén conscienciar sobre la necessitat de posar fi a les agressions a les dones en qualsevol de les seues formes, treballant colze a colze entre administracions i ciutadania.

El regidor d’Igualtat, Integració i Polítiques LGTBI+ de Foios, Juan Antonio Pacha, ha assenyalat que “a l’Ajuntament cada dia posem tot el nostre esforç a posar fi a esta situació que vulnera els drets de les dones i que, en la seua part més amarga, posa fi a les seues vides. És inadmissible que continuen produint-se agressions de qualsevol classe per una qüestió de gènere i reafirmem el nostre compromís de conscienciar, posar en marxa iniciatives d’erradicació i acompanyar a les víctimes”.

Amb motiu d’esta jornada, l’àrea d’Igualtat ha organitzat diverses activitats de la mà de les associacions locals i la Mancomunitat del Carraixet per a conscienciar a la ciutadania de totes les edats del 21 al 28 de novembre.

Els actes començaran ja aquest dijous 21 de novembre. De la mà de la Mancomunitat del Carraixet, les àrees d’Igualtat i Joventut posaran en marxa un mapatge intergeneracional per a analitzar les àrees menys segures per a les dones. Una activitat gratuïta que, en el cas de Foios, tindrà lloc de 16.00 a 19.00 hores a l’Aula Polivalent de l’Edifici de Servicis Socials.

Per al mateix dilluns, 25 de novembre, a les 18.30 hores serà la lectura del manifest a la porta del consistori per a reivindicar una societat igualitària i justa entre homes i dones. A continuació, la concentració es traslladarà a la Sala polivalent del Centre de Majors per a inaugurar l’exposició ‘Som el crit dels que ja no tenen veu’, una mostra de retalls de premsa confeccionada per l’Associació de Dones de Foios i l’associació de mestresses de casa Tyrius.

El dimarts 26, la magistrada Lara Esteve Mallent oferirà la xarrada “Violència de gènere en l’àmbit digital. Noves formes de violència”, per a abordar esta nova problemàtica en les xarxes socials i plataformes digitals. Serà a les 18.00 hores a la Sala d’actes de l’Ajuntament.

Respecte al dimecres 27, la fiscal especialitzada Susana Gisbert Grifo impartirà la xarrada “Violència de gènere: un tema de perpètua actualitat”, de nou a la Sala d’actes de l’Ajuntament a les 18.00 hores i amb accés lliure.

El 28 de novembre, a les 17.30 hores, la plaça del Poble acollirà l’acte de commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista de la Mancomunitat del Carraixet, on participaran veïns i veïnes de tota la comarca, amb autobusos que partiran des d’Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa i Alfara. Es llegirà el manifest del 25N i les associacions realitzaran una protesta amb els noms de les dones víctimes per a visibilitzar la duresa de la violència masclista.