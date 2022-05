Es plantegen inversions al clavegueram, una via de ciclovianants al camí de la Mar i una instal·lació fotovoltaica a l’edifici de Serveis Socials

L’Ajuntament de Foios ha presentat al Pla Reacciona de la Diputació de València tres projectes per valor de 221.000 € que milloraran les infraestructures i serveis de la localitat. Es tracta, d’una banda, de la implantació d’una via de ciclovianants per al primer tram del Camí de la Mar, entre la carretera de Barcelona i la via Xurra, el projecte de la qual ja està redactat.

A més de ser el nexe d’unió entre el nucli històric de Foios i el barri de Cuiper, el Camí de la Mar és una via de gran afluència de persones pel paisatge que travessa que el fa molt atractiu per als trajectes a peu o amb bicicleta. Aquesta intervenció s’uniria a les que ja s’han escomés en aquesta via per al seu condicionament.

El segon projecte presentat al Pla Reacciona consisteix en una instal·lació solar d’autoconsum per a l’edifici de Serveis Socials. Serà la quarta instal·lació fotovoltaica del municipi de Foios, que compta, o té en execució, amb altres tres al centre de Majors, al col·legi Rei en Jaume i al poliesportiu, dins de l’estratègia per reduir el consum energètic dels edificis municipals.

Finalment, el tercer projecte és l’actuació al sanejament en l’últim tram del carrer de la Lluna. Actualment, s’està executant la primera fase entre l’Avda. Hugo Bacharach i el carrer Túria. Una vegada conclòs, el nou col·lector donarà solució als problemes d’inundabilitat de la zona, al mateix temps que servirà d’infraestructura primària per al Polígon de la Mar, la urbanització del qual es vol impulsar des del consistori.

Com ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “els municipis xicotets hem d’aprofitar els recursos i ajudes provinents d’altres administracions per a, de manera planificada i amb una estratègia clara, dur a terme actuacions i inversions que atenguen les necessitats de la ciutadania. Així ha sigut com hem fet el gran impuls en les infraestructures i serveis dels últims anys”.

