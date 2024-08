Foios remodelarà la Ronda Sud

El consistori resoldrà els problemes de seguretat i embossos constants i millorarà l’accessibilitat i enllumenat

L‘Ajuntament de Foios reurbanitzarà el jardí lineal del passeig José Ros Lacruz de la Ronda Sud amb l’objectiu de resoldre els problemes que han ocasionat les arrels dels seus ficus i millorar la seua accessibilitat i seguretat.

Es tracta d’un projecte que es desenvoluparà en els pròxims mesos i que pretén dotar a aquest espai d’un nou arbratge que no interferisca en el seu ús per ciclistes i vianants i que convide a gaudir-lo amb seguretat. Per a això, el consistori invertirà 186.000 euros.

Els ficus que es van plantar en 2007 són grans arbres les arrels dels quals han alçat les voreres i el carril bici, fent-lo impracticable i perillós. A més, la séquia que transcorre per davall i les arrels que beuen d’aquesta aigua produeixen embossos constants.

Amb la remodelació, un viver extraurà vius aquests arbres -sense cost per a l’ajuntament- per a comercialitzar-los i donar-los una segona vida. En el seu lloc, es plantaran plataners, com en la resta de la ronda.

Posteriorment, es reconstruiran les voreres i el carril bici i es millorarà l’accessibilitat i l’enllumenat perquè els veïns i veïnes puguen passejar i practicar esport de manera segura.

“Amb aquest projecte continuem impulsant la mobilitat sostenible i els hàbits de vida saludable en el nostre municipi i resolem aquests problemes que afecten tant els veïns i veïnes de la zona com a ciclistes i al mateix consistori, que es veu obligat a destinar recursos periòdicament per al seu manteniment”, ha assenyalat Sergi Ruiz, alcalde de Foios.