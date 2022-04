Es tracta de la tercera actuació que l’Ajuntament de Foios durà a terme per a millorar la seguretat al camí de la Mar

L’Ajuntament de Foios ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana una subvenció de 108.000 € per a realitzar una nova intervenció al camí de la Mar. Amb aquesta, serien tres les actuacions que, en els últims anys, s’han executat amb l’objectiu de condicionar un dels camins més transitats pels veïns i veïnes de la localitat.

Així, amb l’import sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, s’actuarà sobre un tram de 1.250 metres lineals del camí de la Mar, i com a novetat també s’ha sol·licitat la millora del ramal que va a Albuixec des del Xarco, en què s’augmentarà la seguretat dels desplaçaments gràcies a la millora del ferm i l’eixamplament de l’espai útil de les vores del camí.

«A més de ser el nexe d’unió entre el nucli històric de Foios i el barri de Cuiper, i una via d’ús agrícola molt intensa, el camí de la Mar té una gran afluència de veïns i veïnes atrets pel paisatge que travessa que el fa molt atractiu per als trajectes a peu o amb bicicleta», explica l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz. En aquesta línia, l’alcalde afegeix que també “hi ha en redacció un projecte de ruta ciclovianant que connectarà Foios amb la via Xurra, finançat dins del Pla Reacciona de la Diputació de València”.

D’aquesta manera, conclou Ruiz, «amb aquestes actuacions, millorem la seguretat en els trajectes, però també li restituïm al camí de la Mar la importància que ha tingut històricament com una de les principals vies d’entrada al poble».

