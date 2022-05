Formalització de la col·laboració del pla d’acció de l’Agenda Urbana a Alzira

L’alcalde i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana formalitzen la col·laboració del pla d’acció de l’Agenda Urbana

L’alcalde, Diego Gómez i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez han signat a la Seu de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat el protocol com a projecte pilot de pla d’acció de l’Agenda Urbana Espanyola.



Amb la signatura d’este protocol es formalitza la col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i la Secretaria General d’Agenda Urbana i Vivenda per tal que Alzira aporte un projecte pilot d’acció que puga resultar d’utilitat per a municipis de característiques similars, com a model o exemple, per a elaborar, posar en marxa, monitorar i avaluar un pla d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola.



L’alcalde ha declarat que “estem molt implicats amb l’Agenda Urbana d’Alzira. Ho demostra que ja hem finalitzat la primera fase del seu procés d’elaboració, la de diagnosi, i entrem en la segona, que és la definició dels projectes que projectaran l’Alzira dels pròxims anys”.

