L’establiment ha resultat guanyador per votació popular, d’entre els sis forns i pastisseries participants, amb la seua dolça ‘Explosió de xocolate’

Un dolç de xocolate, almívar de llet, galetes, nata i cacau en pols. Aquesta ha sigut la creació del Forn Ribes que ha guanyat el primer premi de la Ruta Dolça 2022, i que l’acredita com a vencedor de la quarta edició d’aquest programa d’estímul al comerç impulsat per l’Ajuntament de Mislata. La seua proposada ‘Explosió de xocolate’ ha resultat la més votada pel públic participant, d’entre els sis forns i pastisseries que concorrien al concurs.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és una iniciativa que continuem realitzant des de l’Ajuntament perquè implica repercussió econòmica directa i un estímul per als establiments participants, a més de promoure la importància del comerç local de Mislata pel seu tracte i proximitat”.

El regidor de Comerç i Emprenedors, Martín P. Lleial, i la tinenta d’alcalde, Pepi Luján, han visitat aquest matí l’establiment guanyador, situat en l’avinguda Gregorio Gea, per a entregar-los el seu merescut premi. També han visitat Dolços Rafa, establiment que ha quedat en segon lloc amb el dolç ‘Gotet de Ferrero’, a qui li han fet el lliurament d’un altre reconeixement.

Quant a les xifres, durant els cinc dies de ruta, s’han degustat prop de 2.500 dolços entre els sis establiments participants, la qual cosa ha suposat un impacte econòmic d’uns 5.000 euros entre tots ells.

Els centenars de mislateros i mislateras que durant la setmana passada van tindre l’oportunitat de degustar les sis tapes dolces i votar per la seua preferida, han entrat en un sorteig de regals donats pels establiments comercials de la ciutat col·laboradors, i són 116 les persones que rebran un d’aqueixos regals.

El regidor de Comerç ha aprofitat el lliurament d’aquests premis per a anunciar que s’està treballant ja en la que serà la cinquena edició de la ‘Ruta de la Tapa’ i que se celebrarà pròximament. “És un programa municipal que ha donat resultats molt positius any rere any i es tracta d’una de les iniciatives més destacades quant a la promoció i impacte econòmic en l’hostaleria i el comerç local de Mislata”.