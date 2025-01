Gómez: “La Conselleria ha garantit des del primer moment l’assistència sanitària a les zones afectades per les inundacions”

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat el compromís de la Conselleria de Sanitat per garantir l’assistència sanitària immediata a les zones afectades per les inundacions del 29 d’octubre.

Des del primer moment, el departament ha mobilitzat recursos per assegurar l’atenció mèdica tant en hospitals com en centres de salut i punts sanitaris extraordinaris habilitats a la comunitat

Accions immediates

Recuperació de centres de salut: En només deu dies, 50 dels 57 centres de salut afectats van començar a funcionar, amb tots operatius en un mes, encara que alguns parcialment, a causa de les obres de reparació en marxa.

Assistència sanitària: Es van habilitar 17 punts d’assistència psicològica, incloses unitats mòbils en zones de difícil accés. A més, es va instal·lar una Unitat d’Assistència Psicològica a Fira València, amb 120 professionals per atendre la població afectada.

Atenció a pacients crònics: Es va establir un sistema de priorització per a 6.000 pacients crònics mitjançant intel·ligència artificial, resolent 2.850 alertes i atenent més de 500 pacients vulnerables.

Atenció farmacèutica i salut mental

L’atenció farmacèutica es va gestionar amb la col·laboració de les farmàcies locals, la Creu Roja i el Col·legi Oficial de Farmacèutics, aconseguint que el 100% de les farmàcies afectades reobriren en un mes.

Pel que fa a la salut mental, es continua prestant atenció a través d’unitats especialitzades, amb el reforç de personal en salut mental i noves unitats d’atenció al trauma psicològic a les zones afectades.

Mesures preventives en salut pública

Gómez també ha subratllat la tasca del Grup de Coordinació de la Resposta de Salut Pública, que va avaluar els riscos epidemiològics i va activar mesures preventives contra infeccions. S’han enviat 30 milions de SMS amb recomanacions per prevenir malalties.

Recuperació d’infraestructures

Per a les infraestructures afectades, la Conselleria de Sanitat ha identificat i reparat danys estructurals i no estructurals als centres de salut. S’ha avançat en la rehabilitació dels centres més danyats, com Paiporta, Catarroja i Aldaia, amb el compromís de restaurar-los completament en el primer semestre de 2025.

Mesures de personal

S’ha aprovat el Decret-Llei 14/2024, que atorga mesures extraordinàries per al personal sanitari, incloent-hi dies lliures addicionals, mobilitat geogràfica i funcional, i un reconeixement als serveis prestats en l’emergència.

Marciano Gómez va concloure que des de la Conselleria de Sanitat s’ha dedicat tots els recursos possibles per fer front al desastre, garantint una resposta eficaç a les necessitats sanitàries de la població afectada.