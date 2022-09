La vicealcaldessa fa una crida a Caixabanc perquè es sume al Pla de Bancs Amigables amb les Persones Majors

La vicealcaldessa i regidora de Persones Majors, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió amb la Defensora del Major, Asunción Pérez, qui l’ha informat sobre com s’han vist afectades les persones majors del poble de la Torre després del tancament, este estiu, de la sucursal bancària que prestava servici en la zona. Asunción Pérez s’ha reunit amb les persones majors de la Torre amb les quals ha realitzat el recorregut que es veuen obligades a fer des del tancament d’esta oficina i ha constatat que “han de caminar prop d’una hora, amb els problemes afegits que tenen persones amb mobilitat reduïda”, ha advertit Pérez.

Davant esta situació, Gómez ha proposat que l’Ajuntament “puga oferir el Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors a la sucursal bancària perquè pose un suport físic, un caixer, que done un servei bàsic i essencial i molt necessari per a este col·lectiu”

“La defensora m’ha traslladat la seua preocupació per totes les persones majors que viuen a la Torre i que s’han vist privades des d’este estiu d’una sucursal bancària al seu poble. El resultat és que hui han de caminar quasi una hora per a anar a la següent sucursal i hem de tindre en compte que les persones majors fan la seua vida dins del seu entorn i per a elles és molt complicat traslladar-se o desplaçar-se a tanta distància”, ha exposat la vicealcaldessa.

Igualment, Sandra Gómez ha fet una crida a esta entitat financera, CaixaBank, perquè “s’unisca al Pla de Bancs Amigables amb les Persones Majors que hem iniciat des de la regidoria i la Defensora del Major perquè crec que hui podem estar d’acord que les persones majors necessiten una atenció física, un suport, per a poder realitzar les seues transaccions bancàries amb normalitat i amb confiança”.