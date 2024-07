La cartellera del cinema Tívoli de Burjassot estarà copada. El cap de setmana del 12 al 14 de juliol pel vilà Gru que aterra en el municipi per a entretindre a espectadors i espectadores de totes les edats

El quart lliurament de les aventures de Gru i els inseparables Minions. Gru 4. Mi villano favorito tindrà un total de huit passes al llarg del cap de setmana: el divendres 12, el dissabte 13, el diumenge 14 i també el dilluns 15 de juliol. A les 18 h, en primera sessió i a les 20.15 h, en segona sessió.

El nou lliurament de l’univers Gru es col·loca en la comèdia de situació familiar en la qual, com no, hi haurà nous i vells enemics.

En este nou capítol, Gru, que ha abandonat la vilesa per complet, Lucy i les xiquetes Margo, Edith i Agnes. Donen la benvinguda a un nou membre en la família: Gru Júnior, que sembla arribar amb el propòsit de ser un suplici per al seu pare.

Gru haurà d’enfrontar-se en esta ocasió a la seua nova némesis Maxime Le Mal i la seua sofisticada i malèvola núvia Valentina. La qual cosa obligarà la família a haver de donar-se a la fugida.

Les entrades per a gaudir de les millors estrenes al cinema local tenen un preu únic de 4 euros. Es poden adquirir en venda anticipada, en la web del Cinema Tívoli, o bé en la taquilla. Des de mitja hora abans de l’inici de cada sessió. Del 19 al 21 de juliol, serà el quart lliurament de la comèdia Padre no hay más que uno. Que un la que arribe al cinema local.