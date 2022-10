Guadassuar acull el Gran Premi Internacional de Frontenis des del 31 d’octubre fins al 5 de novembre

Els millors jugadors internacionals estaran presents a un esdeveniment d’elit mundial

La localitat de Guadassuar, referent al món dels esports gràcies a la seua implicació en aquest àmbit, tindrà el plaer de poder acollir el Premi Internacional de Frontenis, el qual es disputarà des del 31 d’octubre fins al 5 de novembre a la pista de frontenis ubicada al Poliesportiu Municipal.

És, sens dubte, el torneig més important que acull Guadassuar aquesta temporada. És per això que tots els preparatius ja van en marxa des de fa mesos i ara ja s’ha presentat de forma oficial l’esdeveniment que disputaran els millors jugadors del món. El passat dimarts, 25 d’octubre, es van reunir a l’Ajuntament de Guadassuar Rosa Almela, l’alcaldessa de la localitat; Teresa Fuertes, regidora d’esports de Guadassuar; Miguel Montalbán, president de la FFPCV; el president del Club de Frontenis de Guadassuar, Eduardo Pérez; el director del Gran Premi, Pepe Martí, i també el jugador i la jugadora Jorge Castro i Carmen Toro.

L’alcaldessa, Rosa Almela, confessava que “és un honor poder tindre a Guadassuar aquest torneig internacional de frontenis i tenim moltes ganes de demostrar que és un encert haver elegit el nostre poble com a seu oficial per a disputar el campionat. Ens sentim orgullosos i tenim moltes ganes de rebre a tota la gent”.

Per altra banda, la regidora d’Esports, Teresa Fuertes, també mostrava la seua satisfacció per poder viure a Guadassuar un esdeveniment com el que s’està preparant. “Guadassuar sempre lluita i dona el màxim suport a l’esport, i per a nosaltres és una recompensa al bon treball poder tindre un esdeveniment tan rellevant al nostre poble”. “Convidem a tot el món a vindre, tenim preparades moltes més activitats que faran que el torneig estiga a l’altura que es mereix”, afirmava per a acabar.