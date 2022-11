La Casa de la Cultura de Guadassuar acull des del divendres una exposició amb algunes de les obres més representatives d’un dels artistes plàstics més rellevants del panorama cultural valencià com és l’artista plàstic riberenc Rafael Armengol

El creador de Benimodo, mostra diferents obres corresponents a les seues tres últimes sèries: «Sant Sebastià de Ribera», «Temps de pandèmia», «Lou Andreas-Salomé», «Hipàtia d’Alexandria» i «A Vicent Andrés Estellés».

A Armengol, de 82 anys, ja li cridava l’atenció l’art des de ben menut

En 1962, fa exactament seixanta anys, Armengol va fer la seua primera exposició a València. Des d’aleshores, l’artista de Benimodo manté intacta la seua creativitat gràcies al seu treball constant.

La Casa de la Cultura de Guadassuar acull l’exposició de les obres de les seues tres sèries més recents. A l’acte d’inauguració acudiren, entre altres, l’alcaldessa Rosa Almela, l’ex alcalde Voro Montañana, i el ja ex regidor Ferran Barberà, qui la va organitzar just abans de dimitir del seu càrrec al consistori. Una exposició que va sorgir quasi per casualitat durant la inauguració de l’escultura que Armengol li dedicà a la seua amiga Didín Puig.

L’acte d’inauguració començà amb unes paraules dels representants polítics i de l’artista Armengol. Els assistents poden gaudir de l’experiència visual que, a més, inclou un monogràfic dedicat a Vicent Andrés Estellés, amic i veí de Rafael Armengol. L’exposició del veterà artista, organitzada per l’Ajuntament de Guadassuar mitjançant la regidoria de Cultura, estarà oberta a la Casa de la Cultura fins el 3 de gener de 2023, de dilluns a divendres de 4 i mitja fins 8 i mitja de la vesprada.