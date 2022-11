Després de l’èxit de la primera gala, la qual no va poder tindre continuïtat degut a la COVID-19, l’Ajuntament torna a premiar als millors esportistes de la localitat

L’Ajuntament de Guadassuar, des de la Regidoria d’Esports i el Consell Municipal d’Esports, ha organitzat la II Gala de l’Esport amb l’objectiu de premiar a tots i totes les esportistes de la localitat que han aconseguit algun èxit important durant la present temporada. L’acte tindrà lloc el pròxim divendres, 18 de novembre, a l’Auditori Municipal de Guadassuar a partir de les 20.00 h. D’esta manera, es busca consolidar una gala esportiva que va haver-se de parar durant l’any de la pandèmia, però que, després de l’èxit de la primera, torna amb força per a seguir fomentant l’esport entre el veïnat de Guadassuar.

El premi més rellevant d’aquesta segona edició serà per a Vicent Roig Olmos, esportista i personal tècnic més destacat per la seua trajectòria dedicada a la promoció i empoderament de l’atletisme a Guadassuar. A més, també tindran una menció especial l’empresa Frimorife, per contribuir al desenvolupament esportiu en l’àmbit local, i Arturo Meseguer i Eduardo Pérez per la seua trajectòria i vida dedicada a l’esport en el poble. També s’entregaran diversos premis pels resultats aconseguits en competició esportiva oficial; per la projecció esportiva d’esportistes en edat escolar; per la trajectòria esportiva, cohesió i foment de l’esport d’equip; per esportistes destacats a l’esport inclusiu i pel mèrit esportiu d’àmbit internacional i popular.

Rosa Almela, alcaldessa de Guadassuar, confessa la importància de poder celebrar aquesta gala esportiva, ja que “ajuda a potenciar l’esport tant per a persones joves com per a majors”. “El nostre poble sempre ha sigut referent al món de l’esport perquè tenim grans esportistes que mereixen un reconeiximent al seu esforç i la seua dedicació”, argumenta Almela.

Per altra banda, Teresa Fuertes, regidora d’Esports de Guadassuar, deixa clar que “l’objectiu és donar continuïtat a aquesta gala esportiva, perquè és una manera de motivar a totes les persones a seguir practicant l’esport i a difondre tots els bons valors que ens dona, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu”.