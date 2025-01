Guadassuar es prepara per a la Fira del Porrat 2025

Guadassuar s’engalana per a celebrar la seua tradicional Fira del Porrat en les festes de Sant Vicent Màrtir, una festivitat que combina història, cultura i devoció popular.

Del 17 al 26 de gener, la localitat acollirà una variada programació que atraurà tant a residents com a visitants de tota la regió.

Des dels seus inicis com un mercat agrícola i ramader, la Fira del Porrat de Guadassuar ha evolucionat fins a convertir-se en un esdeveniment que plena de vida els carrers principals del municipi, especialment el carrer Major i la Gran Via. Documentada des de fa segles, esta fira és una de les més arrelades de la Comunitat Valenciana, commemorant cada any a Sant Vicent Màrtir, patró de Guadassuar.

Programació de la Fira 2025

L’Ajuntament de Guadassuar, en col·laboració amb els Festers de Sant Vicent i les Festeres de la Divina Aurora 2025, ha dissenyat una programació que conjuga actes religiosos, culturals i d’oci:

21 de gener :

A les 15:30 h. tindrà lloc la coneguda ‘Repartició de la Carn’ . Aquesta tradició s’ha transformat en una cavalcada popular en la qual es reparteixen dolços tradicionals i mistela . Durant la desfilada, el municipi s’ompli de color i música amb la participació dels ‘Gegants i Cabuts’ , el tradicional “Bolero de Guadassuar” i la “Muixeranga” .

De matí, missa en honor a Sant Vicent Màrtir a la parròquia local, seguida d’una ‘mascletà’ . De vesprada, processó , seguida d’un castell de focs artificials (al Carrer Pare Estanislao , junt al depòsit d’aigua).

A les 06:30 h., inici de la ‘Despertà’ i lliurament de premis de dibuix escolar, Betlems i engalonament nadalenc al Centre Cultural a les 12:00 hores. De vesprada, missa i processó de la Divina Aurora.

Durant aquests dies, s’espera una afluència de milers de persones, atretes per la combinació de tradició, cultura i entreteniment. Per la seua part, l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, convida a tots els ciutadans i visitants a gaudir de la Fira del Porrat i a “viure una oportunitat única per a submergir-se en la riquesa cultural i tradicional del municipi. Un esdeveniment que uneix història, devoció i diversió per a totes les edats i que promet ser una celebració inoblidable”.