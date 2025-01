Guadassuar es prepara per a la tradicional Repartició de la Carn, enguany amb 4 pregoners

Guadassuar es prepara per viure el primer dia de festa gran del Porrat 2025.

Després d’un cap de setmana marcat pel XIII Concurs de Pintura Ràpida “Ribes Villalba”, la benedicció dels animals i el II Concurs d’Arròs de Sant Vicent, guadassuarencs i guadassuarenques esperen amb ganes la tradicional Repartició de la Carn, que tindrà lloc el dimarts 21 a partir de les 15:30.

Veïns i veïnes s’acostaven ja durant el cap de setmana a la paradeta de l’Ajuntament per tastar els primer rollets de l’any.

La Repartició de la Carn naix com un acte comunitari de repartiment públic d’aliments bàsics a les famílies necessitades per celebrar el dia del patró. Ara, és una cavalcada en què es reparteixen dolços tradicionals i mistela, encapçalada pels Gegants i Cabuts i seguida d’altres demostracions populars com el Bolero de Guadassuar o la muixeranga local. Una cita que fa tornar al poble a molts guadassuarencs que viuen a altres indrets.

Enguany, com a novetat, Guadassuar tindrà 4 pregoners: José Carlos González, cap de la policia local; Rafa Audí, representant dels bombers; Susana Pérez, quinta del 77 afectada per la DANA i Leonardo Pinzone, representant dels Júniors Misericòrdia. Així, els Festers de Sant Vicent i les Festeres de la Divina Aurora volen agraïr a tot el món que va fer possible la recuperació després de la DANA.

En acabar la Repartició de la Carn, es farà la inauguració oficial de la Fira del Porrat. A partir de les 21 hores, i després de l’esperat Pregó, els focs artificials posaran el punt i final a la vespra de Sant Vicent.