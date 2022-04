320 alumnes de tots els centres educatius participaren en una jornada de convivència el 6 d’abril

Guadassuar amb motiu del Dia Internacional de l’Esport, que se celebra cada 6 d’abril, va organitzar al llarg de tota la setmana diverses activitats dirigides a tots els públics, on el veïnat va poder practicar esport de manera gratuïta gràcies també a les jornades obertes en instal·lacions esportives i en clubs esportius locals. Aquestes activitats s’han organitzat amb la finalitat de fomentar l’esport, la convivència en el municipi i incloure nous hàbits saludables.

Més de 320 alumnes de 5é i 6é de Primària i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO del CEIP Balmes, Col·legi Sant Francesc i l’IES Didín Puig, es van donar cita al poliesportiu municipal el passat 6 d’abril per realitzar diferents esports adaptats a diferents diversitats funcionals. La jornada va estar organitzada des de la Regidoria d’Educació i Esports amb la col·laboració del professorat i l’alumnat dels cicles de Tècnic de Guia en el Medi Natural i el cicle de Salvament i Socorrisme que s’imparteixen a Guadassuar. Durant el matí també es va realitzar una masterclass, xerrades amb la presència d’experiències d’un paraciclista i una ciclista invident a l’auditori municipal i un tast de granissats naturals organitzat per Granny.



La programació va comptar amb jornades de portes obertes a la Piscina Coberta Municipal on es es podia fer ús de la piscina i el gimnàs, com també en activitats dirigides que se realitzen en aquestes instal·lacions. Els diferents clubs esportius de Guadassuar s’han sumat a aquesta iniciativa de l’Ajuntament obrint les seues classes a qui vulga anar.



“Celebrar el Dia de l’Esport és important i més quan es fa des de l’educació dels valors que el caracteritzen com són l’esforç, el respecte, el treball i la perseverança”, comenta l’alcaldessa de Guadassuar, Rosa Almela. La regidora d’Educació i Esport, Teresa Fuertes, afig que “s’han preparat aquestes jornades, i especialment la de convivència entre centres educatius, per practicar valors i companyerisme”.

