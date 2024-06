Guadassuar acollirà aquest dissabte l’opereta La Ventafocs, escollida enguany per ser representada en la nova gira de Les Arts Volant.

Aquest projecte de difusió cultural de Les Arts, en col·laboració amb Cultura de la Generalitat, la Diputació de València i l’Ajuntament de València, té l’objectiu de fer arribar l’òpera a qualsevol racó de la nostra geografia.

Així, la companyia viatja en un gran camió preparat per transformar-se en escenari, i que dissabte a les 22 hores farà la seua primera parada a la Plaça Reginaldo de Guadassuar, on el públic podrà gaudir de la interpretació dels cantants del Centre de Perfeccionament de Les Arts acompanyats al piano.

En el marc d’aquesta important cita, l’Ajuntament de Guadassuar ha organitzat el taller didàctic ‘L’òpera en construcció’ per donar a conéixer millor el significat que té una òpera, el disseny escènic, la coordinació entre les àrees artístiques i tècniques o el procés d’assajos.

La Ventafocs recorrerà 18 localitats fins al 21 de juliol per fer gaudir el públic assistent d’un espectacle líric basat en el conte universal de La Cenicienta i portar així la màgia de l’òpera a aquells indrets on els mitjans tècnics no ho permeten.