24 detinguts i quasi 600 identificacions. Eixe és el balanç que deixa la nit de Halloween en la ciutat de València. El dispositiu especial de la Policia Nacional que s’ha portat a terme per a la nit del 31 d’octubre s’ha saldat amb 24 detinguts i 595 identificacions. Este dispositiu ha estat desplegat per diferents zones de la ciutat de València, concretament, en llocs on s’han produït grans aglomeracions de persones.

Robatoris, lesions, tràfic de d’estupefaents, amenaces i resistències a l’autoritat, eixos són els principals motius de les 24 detencions que s’han produït. A este efectiu policial, dirigit per la Comissària Provincial de València, han participat membres de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, provinents de la Unitat de Prevenció i Reacció, així com grups de la Policia Judicial i dels diferents districtes de València.

La inspecció dels aforaments als bars i discoteques també ha marcat la nit de Halloween. La Unitat de Convivència i Seguretat sols ha interposar una denúncia a un local d’oci per excedir en 15 persones l’aforament permès.

Este dispositiu de Halloween ha estat composat per 170 agents en 10 zones diferents de la ciutat de València i ha tingut per objectiu garantir la seguretat ciutadana als carrers de la ciutat, potenciant la prevenció i la cultura d’un oci segur.