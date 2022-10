Per tot areu del món, hi han diverses maneres de conmemorar o celebrar el Dia de Difunts, dia de Tots Sants. L’1 de noviembre els cementeris del nostre territori s’omplin de visitants que recorden als seus familiars i amics i aprofiten esta data per tal de ornamentar el seu lloc de descans etern.

Tot i que per a gran majoria de persones, visitar un cementeri pot ser un momento de record i sentiment cap als seus essers volguts, també cal mirar-los amb altres ulls. Passejar pels carrers d’un cementeri és conèixer l’evolució i les tradicions que han anat vivint-se al llarg dels segles a la nostra societat. Així hens ho ha contat Agustí Ferrer, Director del MUMA d’Alzira.

Ferrer, ha destacat que el dia de Tots Sants és una data important, en la qual molts veïns que abans residien a la población i ara viuen fora, aprofiten per a visitar els seus essers volguts i entre els seus carrers trobem molts elements significatius de la nostra història com pot ser els panteons i posteriors ninxols inclús ampliacions com la sala d’Acomiadament recentment instal·lada al cementeri Municipal.

El director del MUMA també fa referència als detalls ornamentals que evidencien les diferents èpoques reflexades en els panteons i làpides que hi es poden observar quan el visitant passeja per l’edifici.