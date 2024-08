Una enquesta revela que el 45% de les famílies valencianes opten per portar menjar des de casa a causa dels horaris laborals i d’estudi.

La preocupació per la seguretat alimentària impulsa els ciutadans a adoptar mesures com la neteja rigorosa de tàpers i el manteniment dels aliments refrigerats.

Quasi la meitat de les famílies valencianes, un 45%, acostumen a preparar tàpers de menjar per menjar fora de casa, segons una enquesta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat.

L’objectiu de l’enquesta era conèixer els hàbits pel que fa a la higiene, l’emmagatzematge i el transport del menjar en tàpers.

El menjar fora de casa és cada vegada més freqüent entre la ciutadania, amb un 51% que ho afirma. Els horaris laborals o d’estudi sovint fan inviable tornar a casa per dinar, de manera que portar el menjar preparat des de casa esdevé una opció cada vegada més comuna. Els nous hàbits de consum es deuen especialment a la disponibilitat d’espais adequats per menjar als llocs de treball o a les universitats i a l’elevat cost de menjar diàriament en bars i restaurants. Així, la majoria opta per establiments de restauració només els caps de setmana i festius, mentre que la resta dels dies porten el menjar en tàpers. Altres opcions menys freqüents són comprar menjar preparat en supermercats o establiments de menjar per emportar, menjar a casa de familiars o en establiments de menjar ràpid.

Pel que fa al tipus de menjar, un 66% prefereix menjar calent com pasta o arròs, un 49% tria amanides i un 24,4% bocadillos o entrepans. Els tàpers més utilitzats són de plàstic (68%), vidre (49%) i alumini o acer inoxidable (5%). El transport es fa majoritàriament en una bossa isotèrmica (49%), només en un tàper (44%) o en una bossa normal (25%).

Neteja de Tàpers i Utensilis i Mantenir Refrigerats els Aliments

Un 77,4% dels ciutadans comprova sempre la data de caducitat i/o frescor dels aliments abans de preparar el menjar en tàpers, un 16,8% ho fa de vegades i un 5,8% mai. Les principals preocupacions són la contaminació bacteriana i la pèrdua de frescor dels aliments.

Per garantir la seguretat alimentària, es prenen mesures com netejar els tàpers i utensilis després de cada ús, mantenir els aliments refrigerats fins al consum, evitar deixar el menjar a temperatura ambient, utilitzar recipients hermètics i bosses isotèrmiques per al transport, i evitar ingredients peribles.

Altres mesures inclouen escalfar el menjar en recipients adequats, no amanir les amanides o salses fins al moment de consumir-les, evitar altes temperatures i consumir el menjar al més aviat possible.

Segons Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, “les dades d’aquesta enquesta posen de manifest els canvis d’hàbits de la ciutadania i la seva preocupació per garantir la seguretat alimentària”. Aquestes conclusions seran la base per al desenvolupament d’una campanya informativa dirigida als consumidors que es durà a terme durant el mes de setembre.