La doctora Cristina Calabuig, radiòloga de Vithas, recorda que no poden emportar-se objectes metàl·lics i que cal informar els tècnics sobre si es tenen problemes greus de salut o s’ha sotmés recentment a una cirurgia

La ressonància del centre mèdic de Vithas a Alzira disposa d’un túnel més ampli de l’habitual i compta amb unes característiques que redueixen els temps de preparació i d’adquisició dels estudis de RM

La realització d’algunes proves diagnòstiques, com una ressonància magnètica (RM), poden generar inquietud a alguns pacients, perquè desconeixen en què consisteix la prova i la preparació prèvia que comporta. Per aquest motiu, la radiòloga de Vithas València, la doctora Cristina Calabuig, ofereix unes pautes i recomanacions per a afrontar la realització d’aquesta prova diagnòstica.

En primer lloc, fa referència a la ingesta de sòlids o líquids: “És molt important assenyalar que les pautes sobre la ingesta de sòlids o líquids prèvia a l’examen de ressonància magnètica varien segons l’examen específic”, assenyala. Llevat que s’indique el contrari, s’haurà de continuar “amb la rutina diària, menjant i prenent la medicació habitual”.

Alguns exàmens de RM poden requerir l’administració del contrast (gadolini). Segons la doctora Calabuig, és “poc freqüent” que els pacients tinguen al·lèrgia al material de contrast amb bases de gadolini, i són més freqüents les reaccions al·lèrgiques enfront del contrast iodat que s’empra en un TAC.

En qualsevol cas, el pacient ha d’informar el radiòleg sobre si té problemes greus de salut o s’ha sotmés recentment a una cirurgia, així com saber la situació del renyó.

Claustrofòbia o ansietat

D’altra banda, la doctora Calabuig assenyala que hi ha pacients que acudeixen temorosos a la prova perquè pateixen ansietat o claustrofòbia. “És molt important comentar-ho amb els tècnics, els qui li donaran instruccions per a evitar obrir els ulls durant l’exploració o pautes de respiració per a poder suportar la prova amb major tranquil·litat”.

Fins i tot, en els casos en els quals aquestes mesures no resulten efectives, “es pot planificar la realització de la prova amb la intervenció d’un anestesista que administrarà un sedant al pacient”.

En el cas de la ressonància magnètica del centre mèdic de Vithas a Alzira, compta amb un túnel més ampli de l’habitual amb un disseny agradable i còmode per al pacient. A més de l’espai ben il·luminat, la ressonància compta amb bobines lleugeres i flexibles, de molt poc pes, “que redueixen els temps de preparació i d’adquisició dels estudis de RM pel que millora molt l’experiència pacient”.

El centre mèdic de Vithas a Alzira compta amb el model MR 5300 1.5T de Philips; el primer que s’ha instal·lat a Espanya després de la seua presentació en el congrés americà de radiologia. Aquest nou sistema permet realitzar exàmens ràpids, totalment automatitzats i altament personalitzats per a cada pacient amb una qualitat d’imatge excel·lent, al mateix temps que actua de manera responsable amb el planeta. La instal·lació d’aquest sistema es produeix gràcies a un acord global entre Philips i Vithas i s’emmarca en el pla de renovació tecnològica del grup.

Evitar objectes metàl·lics

Quan el pacient arriba al servei de radiologia, els professionals del centre proporcionaran al pacient una bata per a l’examen i li demanaran que es lleve qualsevol objecte metàl·lic. El fet d’evitar els objectes metàl·lics es deu al fet que poden “artefactar les imatges per ressonància i poden convertir-se en projectils dins de la sala d’exploració amb el consegüent mal que pot comportar per al pacient”, explica la doctora Calabuig.

Els objectes que no s’han d’emportar inclou la presència de joies, rellotges, targetes de crèdit, fermalls, aparells dentals desmuntables, bolígrafs, o pírcings, entre altres.

En la majoria dels casos la ressonància és segura en pacients amb implants metàl·lics excepte en els casos d’implants coclears; alguns clips de embolización d’aneurismes; quasi tots els desfibril·ladors i marcapassos cardíacs o alguns tipus de pròtesis col·locades dins dels vasos sanguinis.

En aquest sentit, és important informar el tècnic sobre si es té algun dispositiu mèdic electrònic en el cos com a vàlvules cardíaques, accessos implantables per a administrar medicaments, o caragols o grapes quirúrgiques, pròtesis metàl·liques per a les articulacions o estimuladors nerviosos. “Qualsevol resta de metall que hi haja en el cos pot contraindicar la realització d’una ressonància magnètica”, explica Calabuig

També és important recordar que la presència de tatuatges amb component ferromagnètic “és una altra contraindicació, ja que pot produir greus cremades”.