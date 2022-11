Un centenar de professionals d’Atenció Primària es reuneixen a l’Hospital d’Alzira per a parlar sobre Diabetis

La diabetis és una malaltia crònica que pot tindre greus repercussions si no s’aborda convenientment, com retinopatia diabètica, insuficiència renal o amputacions

Es tracta d’una patologia amb una important càrrega assistencial, en la qual el pacient mitjà registra a l’any 7,7 visites al metge d’Atenció Primària i 5 visites a la infermera de família

El “Comité Departamental per a l’estratègia de Diabetis” de la Ribera està treballant en el disseny d’una Ruta Assistencial que permetrà realitzar un abordatge transversal i integrador del pacient diabètic

Un centenar de metges de família i infermeres s’han reunit, este matí, en la Jornada de Diabetis que el Departament de Salut ha organitzat amb motiu de la celebració hui, 14 de novembre, del Dia Mundial d’esta malaltia.

L’objectiu d’esta Jornada ha estat el d’obrir un fòrum per a intercanviar experiències i establir protocols d’actuació en l’abordatge del pacient diabètic, de manera coordinada entre els professionals d’Atenció Primària i els especialistes de l’Hospital d’Alzira.

Cal destacar que la diabetis és una malaltia crònica que pot tindre greus conseqüències si no es realitza un abordatge precoç. Així, el 29% dels diabètics majors de 40 anys presenten una retinopatia diabètica, “dels quals un percentatge significatiu tindrà complicacions greus com la ceguesa”, ha destacat el Dr. José Manuel Soler, director mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera.

Així mateix, el 44% de les insuficiències renals estan relacionades amb la diabetis, igual que ocorre amb el 60% de les amputacions no traumàtiques. A més, una persona diabètica té el doble de possibilitats d’una persona que no ho és de morir per una malaltia cardiovascular.

Junt a això, la diabetis suposa una important càrrega assistencial, ja que en un any un pacient d’estes característiques acudeix una mitjana de 7,7 vegades al metge de família, 5 vegades a la consulta d’Infermeria i entre 0,1 i 0,5 vegades a especialistes de Cirurgia, Cardiologia, Endrocrinologia i Oftalmologia.

Tenint en compte, a més, que el 13,8% de la població espanyola pateix diabetis i que només un poc més de la meitat ho sap, es fa necessari posar tots els mitjans per a detectar i tractar de manera precoç a esta mena de pacients. Sobre este tema, el Departament de Salut de la Ribera controla a més del 65% dels pacients diabètics que existeixen a la comarca.

Ruta Assistencial

En este sentit, la Jornada que s’ha celebrat hui a l’Hospital d’Alzira ha servit per a presentar als professionals d’Atenció Primària la Ruta Assistencial en la qual es troba treballant actualment el Departament de Salut de la Ribera, a través del seu “Comité departamental per a l’estratègia de la Diabetis”, integrat per 30 professionals d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada.

L’objectiu d’esta Ruta Assistencial és el d’oferir un abordatge transversal i integrador del pacient amb diabetis que contemple la prevenció, la promoció d’estils de vida saludable, el tractament en Atenció Primària, la interconsulta a especialistes hospitalaris i el maneig compartit. “A més de servir de catalitzador per a millorar l’atenció d’altres patologies”, ha assenyalat el Dr. Soler.

Per a això, amb el disseny d’esta Ruta es persegueix coordinar les accions entre els metges i les infermeres de família amb la finalitat de reduir la variabilitat clínica i assistencial; protocol·litzar el maneig de la diabetis en el Departament de Salut; promoure l’educació per a la salut en pacients amb diabetis, i millorar la interrelació entre Atenció Primària i Hospitalària, entre altres aspectes.